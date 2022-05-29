MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması

29.05.2022 01:39
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın doğduğu yer, Kızılay Meydanı'dır, Genelkurmay'ın önüdür, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün ayaklarıdır, 250'nin üzerinde şehidimizin kanıdır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın doğduğu yer, Kızılay Meydanı'dır, Genelkurmay'ın önüdür, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün ayaklarıdır, 250'nin üzerinde şehidimizin kanıdır." dedi.

Yıldırım, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde MHP Kadirli İlçe Başkanlığı tarafından Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Partililere hitap eden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin en son Haçlı Seferi olduğunu ve ülkenin bir gecede ele geçirilmek istendiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla bu programı düzenlediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi devlet için, vatan için, din için, ülke için sokağa dökülerek göğsünü siper edenler bir tarafta. Karşı olanlar bir tarafta. O gece bir şey çıktı. Devletini, bayrağını, vatanını, ülkesini, dinini sevenler bayrağını sevenler bir araya geldi. O gece FETÖ'den cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık bekleyenler de biri evinde börek yedi, biri güvenli yere gitti, biri 7 kilometre uzaklıktaki yerdeydi, biri de Bakırköy belediye başkanının evinde kahve içti. Şimdi onlar bir arada, bunlar bir arada. Bir ayrışma oldu. Bu ayrışma göz göre göre devam ediyor."

Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın doğduğu yer, Kızılay Meydanı'dır, Genelkurmay'ın önüdür, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün ayaklarıdır, 250'nin üzerinde şehidimizin kanıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, MYK üyeleri Seçkin Odabaşı ile Ali Fuat Kardaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MDK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ve MHP Kadirli İlçe Başkanı Alptekin Uçmak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AK Parti Kadirli İlçe Başkanı İsmail Oruç, AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Erol Kaplan, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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