MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir"

12.04.2022 11:55

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir" -"Türkiye zillete düşmeyecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir"

-"Türkiye zillete düşmeyecektir. Güvence Cumhur İttifakı'dır. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır"

-" Suriye'den Ukrayna'ya gördüğümüz gerçekler bu ihtiyacın ne denli mühim olduğunu teyit etmiştir. Devlet, milletiyle güçlüdür. Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, bağımsızlık yoktur. Bizim yönetim felsefemizin özü devletle millet kaderinin bir ve aynı olmasıdır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir

YORUMLAR
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız...

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir" - Son Dakika
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