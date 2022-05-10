MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır, seçimlerin erkene alınması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır, seçimlerin erkene alınması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır"

-" Türkiye'nin çıkarlarına yabancı başkentlerin prizmasından bakanlar düştükleri zilleti fark edemeyecek kadar körleşmiş ve kaskatı kesilmişlerdir"

-"CHP yönetimi kendi geçmişiyle, dahası Aziz Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle tenakuz halindedir"

-"Aylardır devam eden Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP'de hayır yoktur, umut yoktur"

-"İBB Başkanı'nın Karadeniz turuna çıkması ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Bizim anlayamadığımız can alıcı husus bu belediye başkanının hangi şehrin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur"

-"Bu belediye başkanı hangi gizli gündemin peşindedir? İstanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır?"

-"İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet, böylesi bir hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir, kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Bu ayıbın kara lekesi hem belediye başkanının hem de partinin alnına kazınmıştır"

-"Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın 2023 yılında sandıktan çıkacak irade Cumhur İttifakı'dır, Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden ve açık ara farkla seçilecektir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.