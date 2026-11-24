MHP Genel Başkanı Bahçeli, örgütün boşalttığı alanların teyidini önemli adım gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütünün bölgedeki çeşitli alanları boşaltmasını ve bunların tespit ile teyidini önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bahçeli'ye göre bu adım, geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması bakımından da değer taşıyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından önemli bir adımdır"
Kaynak: AA
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