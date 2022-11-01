MHP lideri Devlet Bahçeli: TSK'ya iftira atıldığını haykıran gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti alkışlanacak düzeydedir - Son Dakika
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MHP lideri Devlet Bahçeli: TSK'ya iftira atıldığını haykıran gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti alkışlanacak düzeydedir

01.11.2022 11:51

Boğaziçi Film Festivali Ödül Töreni'nde bir ödülün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iftiraları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf edilmesine tepki gösteren ve "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek yerinden kalkan sanatçı Burak Haktanır'a sahip çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TSK'ya iftira atıldığını haykıran gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti alkışlanacak düzeydedir" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Film Festivali'nin ödül töreninde yaşananlara ilişkin de konuştu. Bahçeli, bir ödülün TSK'ya yönelik iddiaları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf edilmesine tepki gösteren ve "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek yerinden kalkan sanatçı Burak Haktanır'a sahip çıktı.

"TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜKÇE ÇILGINA DÖNÜYORLAR"

Bahçeli grup toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi: "CHP'li Mersin Belediye Başkanı'nın sözlerine bakın; 'Vizyona bakın, gözlerim yaşardı. Tank, tok, İHA, SİHA, vur-öldür. Cumhuriyet bunun için kurulmadı'. Teröristler sınır içinde, sınır ötesinde yakalanıp öldürüldükçe çılgına dönüyorlar. Sizi kudurtmaya devam edeceğiz. Hasbelkader seçildi ama hasbelkader Akdeniz'e dökülmeyeceksin. Tankımızdan topumuzdan rahatsız olanlar onursuzlardır. Onlara merhamet yoktur.

"HAKTANIR'IN CESARETİ ALKIŞLANACAK DÜZEYDE"

Sayın Kılıçdaroğlu davul sende, tokmak başkasında. Önce aday ol sonra konuş. Terörizme, ihanete, melanete, rezalete barış diyenler barışın yegane düşmanıdır. Bu tiplerin barış, adalet, demokrasi ve özgürlük çıkışları bombalı tuzaktır. TSK'ya iftira atıldığını haykıran gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti alkışlanacak düzeydedir."

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SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli: TSK'ya iftira atıldığını haykıran gerçek sanatçımız Burak Haktanır'ın cesareti alkışlanacak düzeydedir - Son Dakika
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