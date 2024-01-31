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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, demokrasiye darbe teşebbüsüdür - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, demokrasiye darbe teşebbüsüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, demokrasiye darbe teşebbüsüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve hukukun üstünlüğünün herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek, hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamayacağını söyledi. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin demokrasiye, milli huzur ve güvenliğe darbe teşebbüsünde bulunduğunu ifade etti.

31.01.2024 15:38
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, demokrasiye darbe teşebbüsüdür - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi, demokrasiye darbe teşebbüsüdür - Son Dakika
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