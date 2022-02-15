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MHP, İzmir'in ilçelerinde "Adım Adım 2023" toplantılarına başlıyor - Son Dakika

MHP, İzmir'in ilçelerinde "Adım Adım 2023" toplantılarına başlıyor

15.02.2022 12:48
MHP, İzmir'in ilçelerinde "Adım Adım 2023" toplantılarına başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, ilçelerde, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantılar gerçekleştirecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, ilçelerde, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantılar gerçekleştirecek.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Bayraklı ilçesinde, ilçe teşkilatları yöneticileriyle bir araya geldi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, toplantıların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başladığını hatırlattı.

İlk toplantıyı 18 Şubat Cuma günü Bayraklı'da gerçekleştireceklerini belirten Şahin, şöyle dedi:

"İlçe ilçe aydınlatma ve anlatma toplantılarına vaktiyle Akdeniz'deki Türk hakimiyetini sürdürmek üzere levent toplamak için denizcilerimiz bayrak açtığı yer olan Bayraklı ilçesinden başlatıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. İlk toplantımızı Bayraklı'dan başlatmamızın gerekçesi de bu. Güzel bir temele ve geçmişe dayansın istedik. İnşallah başarılı olacağız, bundan zerre kadar şüphemiz yok."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Bayraklı, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP, İzmir'in ilçelerinde 'Adım Adım 2023' toplantılarına başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP, İzmir'in ilçelerinde "Adım Adım 2023" toplantılarına başlıyor - Son Dakika
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