MHP Kdz.Ereğli'de toplandı - Son Dakika
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MHP Kdz.Ereğli'de toplandı

26.05.2022 13:23
MHP Kdz.Ereğli'de toplandı

MHP'nin Zonguldak'ta ki İlçe başkanları İl Başkanı İlkay Varol Demirköse başkanlığında, Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığında toplandı.

MHP'nin Zonguldak'ta ki İlçe başkanları İl Başkanı İlkay Varol Demirköse başkanlığında, Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığında toplandı.

MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse'nin başkanlık yaptığı toplantıda seçim süreci istişare edildi. Toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Adım adım 2023; İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma" temalı MHP ilçe ziyaretleri programlarının planlanması yapıldı.Yapılan istişare toplantısına MHP İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Alaplı İlçe Başkanı Erol Oktay, Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Gökçebey İlçe Başkanı Şendoğan Demircik, Devrek İlçe Başkanı Erol Kaptan, Kilimli İlçe Başkanı Vedat Savaş, Kozlu İlçe Başkanı Muhammet Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erbay katıldı. - ZONGULDAK

MHP Kdz.Ereğli'de toplandı
MHP Kdz.Ereğli'de toplandı
MHP Kdz.Ereğli'de toplandı
MHP Kdz.Ereğli'de toplandı
MHP Kdz.Ereğli'de toplandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Kdz.Ereğli'de toplandı - Son Dakika


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