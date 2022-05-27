MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi - Son Dakika
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MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi

27.05.2022 17:09
MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ülkücü gençliğe seslenerek, "Sizlerde bu topraklara birlik ve beraberlik içerisinde, tek bir aile gibi Türklük mührünü, İslam mührünü vuracaksınız" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ülkücü gençliğe seslenerek, "Sizlerde bu topraklara birlik ve beraberlik içerisinde, tek bir aile gibi Türklük mührünü, İslam mührünü vuracaksınız" dedi.

Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Gençlik Şöleni büyük coşkuya sahne oldu. Hüseyin Akbaş Kapalı Spor salonunda düzenlenen şölene yaklaşık 6 bin kişi katılım sağladı. Konser öncesinde konuşma yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için mücadele ediyoruz' sözüne değinerek, "Genel başkanımızın bu sözleri milliyetçi, ülkücü hareketin şiarını ortaya koymuştur. Bugün Türk gençliğinin içini boşaltmak için Türk gençliğini çeşitli kategorilere sokmak isteyenlere buradan haykırıyoruz; Türk gençliği x,y,z kategorilerine göre sıralandırılamaz. Türk gençliği buradadır, ülkü ocaklarının çatısı altında dünyayı buradan izlemektedir" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise Ülkücü Ocaklarının kuruluşunu, 12 Eylül öncesinde ülkücülerin Türkiye için can verdiğini kaydetti. MHP'li Bulut, "Sizler yarım asırlık bir davanın bugün yaşayan mirasçılarısınız. Başınızı öne eğmeden, yüzünüzü başkasına dönmeden aynı kararlılıkla doğruları savunmaya devam edeceksiniz. Bu iman meşalesini yakan büyüklerinizin, ülkü ocaklarını bize bırakan ağabeylerinizin davalarını dünyaya haykırmaya devam edeceksiniz" diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Bulut, "Ağabeyleriniz dünyada örneği görülmemiş bir adanmışlık mücadelesi vermişlerdir. Sizler de bu topraklara birlik ve beraberlik içerisinde, tek bir aile gibi Türklük mührünü, İslam mührünü vuracaksınız. Siz de aynı kararlılıkla doğruları savunmaya devam edeceksiniz. Siz geleceksiniz, gelecek sizin. Cenabı Allah'ın birinizi bin etsin. Cenabı Allah başımızı öne eğdirmesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kucaklaşmamızı bozmasın. Cenabı Allah kalbinizden geçiyorsa her birinize bu topraklar için şehit düşmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de konuşmasında, ülkücü gençliğin dosta güven, düşmana korku saldığını söyledi. Son olarak kürsüye gelen Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Yay, milliyetçiliğin hem millet hem de Türklük davası olduğuna işaret etti. Konuşmaların ardından Atilla Yılmaz ve Ali Kınık sahne aldı. - TOKAT

MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi
MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi
MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi

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Kaynak: İHA

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