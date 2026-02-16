Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak - Son Dakika
Politika

Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
16.02.2026 14:17
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son yaptığı açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla ilgili, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunda tartışılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, raporda Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ifadesinin doğrudan yer alıp almayacağına dair sorulara yanıt verdi.

Yıldız, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" ifadelerini kullandı.

İNFAZ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKİYOR

Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te kurulan komisyonun hazırladığı taslakta PKK elebaşı Öcalan'a 'umut hakkı' getirilmesine yönelik bir ifade yer almadığı belirtilmişti.

Mevcut mevzuata göre umut hakkının uygulanabilmesi için Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekiyor. Özellikle anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için şartlı salıverme hükümlerini engelleyen düzenleme kaldırılmadan umut hakkı mümkün görünmüyor.

EN ERKEN 2035'TE TAHLİYE EDİLEBİLİR

Hukukçulara göre muhtemel bir yasa değişikliği yapılsa dahi, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'daki tutukluluk tarihi esas alındığında, 36 yıllık sürenin dolacağı 15 Şubat 2035'ten önce şartlı salıverme değerlendirmesi yapılamayacak.

BAHÇELİ "UMUT HAKKI" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat'ta TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, bu çağrısına ilişkin hükümetin tutumu sorulduğunda ise, "Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" yanıtını vermişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koordinatörlerin 4 Şubat'taki toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda uzlaştık. Sıkıntı yok" demişti. Yıldız, prensipte uzlaşmaya vardıklarını söyleyerek detayları şöyle açıklamıştı:

"Hukuki düzenlemeler gerekiyor. İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda engeller var. Ağırlaştırılmış müebbet alan ve idam cezası alanlar yönünde şartlı tahliye yasağı var. Bu iki kanunda ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik gerekiyor. Önce yasal engel ortadan kaldırılacak. Ardından ikinci aşamaya geçilecek. Yeni bir yasaya gerek yok. Bu yasalarda düzenleme yapılırsa AİHM'nin umut hakkı konusunda verdiği kararlar uygulanır."

UMUT HAKKI NEDİR?

"Umut hakkı" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesini kapsıyor.

Feti Yıldız, Demokrasi, Politika, Güncel, AİHM, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 1234 1234:
    dolayli yoldan yani diyor 11 0 Yanıtla
  • Nazenin4747 Nazenin4747:
    Yani bunlar şunu demek istiyor biz altyapıyı yaptık Umut hakkını biz vermeyeceğiz ama anayasa insan hakları Mahkemesi o zaten verecek o yüzden sıkıntı yok demek istiyor geçmiş olsun 8 0 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Alayı motor 4 0 Yanıtla
  • slh123456 slh123456:
    seçimde umut hakkını vatandaş degerlendirir 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Sadeceicerik olarak kalabilr sorun yok 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
