Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu için söyledikleri Bahçeli'nin tepkisine neden oldu: Çok komik, çok trajik - Son Dakika
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Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu için söyledikleri Bahçeli'nin tepkisine neden oldu: Çok komik, çok trajik

04.04.2023 13:01

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım" diyerek hitap etmesine çıkıştı. Bahçeli, "İYİ Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor, hayallere dalmış, şuur kaybına uğramış." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerine haftalar kala Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'nın hedeflerinden, seçim sürecinden bahseden Bahçeli, muhalefet liderlerine ise yüklendi.

"ŞUUR KAYBINA UĞRAMIŞ"

Bahçeli; geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu'na, Akşener'in "Cumhurbaşkanım" diye hitap etmesine de değindi. Durumu komik bulduğunu söyleyen MHP lideri, "İYİ Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor, hayallere dalmış, şuur kaybına uğramış." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN YÜRÜYÜŞÜ YARIM BIRAKILMAMALI"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir masa etrafında toplanıp kriz ve kaos çıkaranlar, birbirine tuzak kuranlar ülke falan yönetemez. Allah muhafaza böyle bir yetki alsalar Türkiye'yi bir ayda batırırlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bırakınız bir konut yapmasını, önünü görecek, adım atacak, ayakta duracak, sözünü geçirecek, irade gösterecek ne mecali ne de müktesebatı var. Ülkemizin yürüyüşü yarım bırakılmamalı. Kervan yağmacılarına fırsat verilmemeli. Önümüzde; yeni yüzyılda, yeni Türkiye'nin ve yeni bir hayatın inşa sorumluluğu vardır ve bu sorumluluğu acizlerin, korkakların, beceriksizlerin, millete tepeden bakan sonradan görmelerin üstlenmesi söz konusu değildir."

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Son Dakika Politika Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu için söyledikleri Bahçeli'nin tepkisine neden oldu: Çok komik, çok trajik - Son Dakika


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