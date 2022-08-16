MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı

AK Parti, 21. kuruluş yıldönümünü Ankara'da gerçekleştirilen törenle kutladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda AK Partili katıldı.

BAHÇELİ'DEN ÇİÇEK JESTİ

Cumhur İttifakı partilerinden MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gönderdiği çelenkle AK Parti'nin yeni yaşını kutladı. Beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle yapılan çiçek sepetinin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirildi. Ayrıca AK Parti'nin 21 yılını temsilen de 21 turuncu gül bırakıldı.

"ÖZEL OLARAK GÖNDERDİ"

Milliyetçi Hareket Partisi'nden de çiçekle ilgili açıklama geldi. MHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir. Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir."

İşte o çelenk: