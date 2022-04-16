Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar

16.04.2022 22:48

Cumhur ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları merakla bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken sözler geldi. Akşener, "Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, bunu Erdoğan'ın ağzından duymadım sadece Bahçeli söylüyor; Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal açıklayalım" dedi.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşılırken Cumhur ve Millet İttifakı'nın adayları merak ediliyor. Millet İttifakı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi kamuoyunda öne çıkıyor. Ancak son günlerde Zafer Partisi lideri Zafer Özdağ'ın aday göstermesiyle Mansur Yavaş ismi öne plana çıktı.

MERAL AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ YORUMU

Konuya ilişkin Mansur Yavaş, "Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek." ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu ise "Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum." demişti. İYİ Parti lideri Maral Akşener ise KRT TV ekranlarında Çiğdem Akdemir'in konuğu olduğu özel yayında Mansur Yavaş'ın adaylığı konusuna değindi.

Meral Akşener'den Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken sözler: Derhal seçim kararı alsınlar, açıklayalım

"BİZ ANCAK GURUR DUYARIZ"

Akşener, "Mansur Yavaş'ın isminin söylenmesinde biz ancak gurur duyarız. Millet İttifakı'nın belediye başkanının popüler olması gerçekten gurur verici bir durumdur. Çünkü Sayın Yavaş, hem CHP'den seçilmiş bir kişi, hem de İYİ Parti'nin de aleni desteklediği bir kişi. Dolayısıyla iyi hizmet yapmasından, popülerliğinden, isminin güzel anılmasından gurur duyarız. Bizim o sistemin içinde anılan diğer isimler de dahil olmak üzere bir fitneye ya da bizi birbirilerimize düşürmeye kesinlikle sebep olmaz." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİNİ MERAK EDİYORLARSA SEÇİM KARARI ALSIN, BİZ DE AÇIKLAYALIM"

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili ise Akşener, "Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan ise eğer, bunu Erdoğan'ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor; Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal açıklayalım. Masada hiç Cumhurbaşkanı şu mu olsun bu mu olsun diye hiç konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar" dedi.

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Son Dakika Politika Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar - Son Dakika


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