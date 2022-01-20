Milletvekili Tutdere'den çiftçi için kanun teklifi - Son Dakika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, pompaj sistemiyle içme suyu ve tarımsal sulama suyu temin etmek amacıyla kullanılan elektrik enerjisinin çeşitli vergi kalemlerinden istisna tutulması için TBMM Başkanlığı'na iki ayrı kanun teklifi sundu.

Milletvekili Tutdere, pompaj sistemleri vasıtasıyla elektrik enerjisi kullanılarak temin edilen içme suyu için vatandaşların fahiş elektrik faturaları ödediklerine dikkat çekti.

TBMM Başkanlığına sunduğu kanun tekliflerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, "Hazırladığımız kanun teklifleriyle, bütün olumsuzluklara karşın üretmek için canhıraş çalışan, çabalayan ve büyük emekler harcayan yurttaşlarımızın tarımsal sulamada yaşadıkları mağduriyetler ile en temel Anayasal hak olan temiz suya erişim hakkından mahrum kalan yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini amaçlıyoruz.

Yüksek bedelli faturalar yurttaşlarımızı mağdur etmekte, en temel insan haklarından olan temiz suya erişim hakkından mahrum olmalarına yol açmaktadır. Nitekim üretemeyen, kazanamayan ve geçimini sağlamakta dahi zorlanan yurttaşlarımız içme suyu için fahiş bedeller ödedikleri ve hatta ödeyemeyerek borçlandıkları, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle içme suyundan mahrum kaldıkları için telafisi imkansız zararlarla karşılaşmaktadır.

Çiftçilerimiz yüksek bedelli elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilmekte, bundan dolayı da çiftçilerimizin ekinleri tarlada kurumaktadır. Çiftçilerimiz bu durum karşısında ekinini sulayamayacak duruma geldi. Elektrikte 150 kilowatt saatin üzerindeki tarifelere yüzde 125 oranında zam yaptı. Elektriğe yapılan zam en çok çiftçilerimizi etkileyecek. elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz zaten yüksek bedelli fahiş elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalıyor bu durum da çiftçilerimizin belini büküyordu. Beli bükülen çiftçilerimiz yapılan son zamlarla birlikte üretim yapamayacak hale geldi." ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN