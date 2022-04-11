Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi

11.04.2022 17:31
Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kömür Beldesine açılması planlanan maden ocaklarına karşı eylem yürüten vatandaşları ziyaret etti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kömür Beldesine açılması planlanan maden ocaklarına karşı eylem yürüten vatandaşları ziyaret etti.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesindeki maden ocaklarına karşı eylem yürüten vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmanın durdurulması için Adıyaman Valiliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına çağrıda bulundu. Mermer ocağının bölgeye vereceği zarar ve tahribatın önüne geçmek için Kömür halkının kararlı bir şekilde yurttaşlık görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, "Kömür Beldemizin Serintepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hem Serintepe'nin hem de bütün Kömür halkının mera olarak kullandığı ve şu anda da mermer ocağının açılması için ruhsatlandırılan bölgedeyiz. Yöre halkı üç gündür burada açılmak istenen mermer ocağına karşı tepkilerini dile getiriyor. Mermer ocağının mera alanlarına buradaki yeraltı sularına, kömür ovasında onlarca hayvana, böceğe, çiçeğe ve binlerce insana can veren Kömür çeşmesine vereceği zararların ve tahribatın önüne geçmek için kararlı bir şekilde yurttaşlık görevlerini yapıyorlar. Evde çocuklarını, ahırda hayvanlarını bırakarak üç gündür burada onur mücadelesi veriyorlar. Buradan, yerleşim yerlerini ve buradaki insanların yaşam alanlarını görmeden masa başında ÇED raporu hazırlayan ve buraya ruhsat veren o yetkililere bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sizin masa başında hazırladığınız ÇED raporları ve verdiğiniz ruhsatlar yöre halkımızı mağdur ediyor. Sizin hukuka aykırı bir şekilde, birtakım müteahhitleri zengin etmek için vermiş olduğunuz ruhsatlar insanların doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı toprakları tehdit ediyor. İnsanların artık yaşayacak, nefes alacak yerleri kalmadı. İnsanlar yerini yurdunu terk edip bu topraklardan uzaklaşmak zorunda kalacaklar. Bundan dolayı bu insanların sesini duyun. Biz kimsenin bu bölgede veya bir başka bölgede ticaret yapmasına karşı değiliz. Devletin yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını değerlendirilmesinden rahatsız da değiliz, biz de tarafsız bu işlere. Fakat bu işler yapılırken müteahhit firmalar gerekli yerlerden izin belgelerini talep ederlerken bölgenin sosyolojik dengesini gözetmek zorundadırlar. Eğer yapılan iş sosyal çevreyi rahatsız ediyorsa, yapılan işin anlamı kalmamaktadır. Adıyaman'ın gelir kaynağı tütüncülüktü, tütün yok edildi. Biz Kömür halkının yanınızdayız ve sesimizi sonuna kadar duyuracağız. Haklılığımızı bütün kamuoyuna ve meclis gündemine taşımayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, eylemcilerle bir araya geldi

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Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Kömür, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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