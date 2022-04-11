Milletvekilinden anlamlı iftar - Son Dakika
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Milletvekilinden anlamlı iftar

11.04.2022 12:20
Milletvekilinden anlamlı iftar

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen doğup büyüdüğü Elmasbahçeler Mahallesi'nde başlattığı sokak iftarı programını bu sene de gerçekleştirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen doğup büyüdüğü Elmasbahçeler Mahallesi'nde başlattığı sokak iftarı programını bu sene de gerçekleştirdi. Mehter marşı eşliğindeki programda 1200 kişi birlik beraberlik mesajı verdi. İftara yurtdışından misafirler de katıldı.

Geçen sene pandemi şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyen sokak iftarına bu sene katılım çok yoğundu.

Milletvekili Refik Özen; artık gelenekselleşen ve her sene katılımın daha da arttığı iftar programında doğup büyüdüğü mahalleden kopmadığını ve mahallelinin gönlünde her daim yeri olduğunu ifade etti.

İftardan önce mehteran takımının konseriyle de mahallede adeta unutulmaz bir gün yaşandı.

İftardan önce kısa bir konuşmayla iftara katılanlara seslenen Milletvekili Refik Özen; "Ben bu mahallede doğdum, çocukluğumda bu sokaklarda top oynadım, gençlik yıllarımı burada geçirdim, şimdi tekrar burada sizlerle birlikte olmaktan ve senelerce muhabbetim olan dostlarımla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

İftar programına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasic, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, önceki dönem Yıldırım Belediye Başkanı Cüneyt Karlik ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler de katılım sağladı. - BURSA

Milletvekilinden anlamlı iftar
Milletvekilinden anlamlı iftar
Milletvekilinden anlamlı iftar

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Milletvekili, Refik Özen, Bursa, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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