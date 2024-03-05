Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya'da açılış programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya'da açılış programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya\'da açılış programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da bir okulun açılış programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Tekin, eğitimde işbirliği ve projelerin önemine vurgu yaparak, gelecek kuşaklara referans olacak çocuklar yetiştirmenin önemini belirtti.

05.03.2024 16:40  Güncelleme: 16:57
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizleri gelecek kuşaklara taşıyacak, referanslarımızı gelecek kuşaklara taşıyacak çocuklar yetiştirmek için artık hiçbir bahanemiz yok. Artık hep beraber çalışmak zorundayız" dedi.

Bir dizi açılış ve ziyaret için Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rukiye - Mehmet Akış Proje Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, "Eğitim Bakanlığının en önemli paydaşlarından bir tanesi olan belediyelere her zaman minnettar olduğumuzu söylüyoruz. Burada da hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Meram Belediye Başkanımız hem de burada olmayan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Size en çok yardım gösteren belediye hangisidir deseler örnek göstereceğimiz bir belediye halkası var burada. Bizim diğer paydaşımız hayırseverler gerçekten ben minnettarım. Haziran ayının başında ben Milli Eğitim Bakanı oldum. Yaklaşık şu ana kadar 4 bin derslik kapasitesini hayırseverler ile birlikte yaptık" şeklinde konuştu.

Proje okullarını hayata geçirme sürecini anlatan Bakan Tekin, "Okullarımıza, öğretmenlerimize, idarecilerimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize, bir şeyler yapmak isteyen, ilave bir şeyler üretmek isteyen her kim varsa yapmak istedikleri projeleri biz şu anda karşılığı ile özel ve devlet 76 bin kurumun dışında ona ayrıcalıklar tanıyalım. Hem fiziki altyapı itibarıyla ayrıcalık tanıyalım. Spor salonu istiyorsa spor salonu yapalım. İnsan kaynağı açısından ayrıcalık istiyorsa onu sağlayalım. Programlar olarak ayrıcalık istiyorlarsa onu yapalım. Ama aklıselim, ayakları yere basan, bakanlık tarafından onaylanmış bir proje olması şartıyla" diye konuştu.

Öğretmenlere de teşekkür eden Bakan Tekin, "Bizleri gelecek kuşaklara taşıyacak, referanslarımızı gelecek kuşaklara taşıyacak çocuklar yetiştirmek için artık hiçbir bahanemiz yok. Artık hep beraber çalışmak zorundayız. Sizlerden ben kesinlikle bu konuda bizimle aynı paralelde yürüyeceğinize, bizimle aynı şekilde aynı fedakarlıkla çalışacağınıza inanıyorum" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Akış ailesine teşekkür ederiz. Hem Konya'ya yakışır, hem de Konya medeniyetine yakışır, fiziksel olarak görüyoruz. İnşallah faaliyet olarak da bu okul içerisinde medeniyeti en iyi şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan okulunun hayırlı olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yaşadığımız süreçte gördük ki sadece insan yetiştirmek yetmiyor. Vatanını, milletini seven, dinine bağlı insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. İddialı bir ülke olacaksak bunları başarmamız lazım. Açılışını yaptığımız okul hayırlara vesile olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konya'da açılış programına katıldı - Son Dakika

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