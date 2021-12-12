Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Maaşlara sıra gelince enflasyon yüzde 21 ama vergilere sıra gelince enflasyon yüzde 36 oluyor. İktidar sosyal devleti ters yüz etti, artık fakirden alıp zengine veriyor." dedi.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, kaliteli eğitim ve nitelikli insan gücünün milletlere stratejik üstünlük kazandıran en önemli avantaj olduğunu söyledi.

İktidarın birinci görevinin ekonomiyi büyütmek, üretimi ve istihdamı artırmak, ülkeyi kalkındırmak ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Sunat, "Ülkeyi kalkındırma hedefine ulaşmanın en önemli yolu, nitelikli eğitimi ülke çocuklarına en iyi şekilde, fırsat eşitliği ve adalet içinde ulaştırabilmek ve beşeri sermayeyi en iyi şekilde yetiştirmek olmalı." diye konuştu.

Sunat, mesleki ve teknik eğitimin ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve gençlerin istihdamında önemli rolü olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde mesleki eğitimde beceri uyuşmazlığı sorunu, arz talep dengesizliğiyle iç içe geçmiş durumda. TÜİK'in verilerine göre, 2020'de 15-24 yaş arası gençler arasında meslek lisesi mezunu olan gençlerin istihdam oranı yüzde 40, ilköğretim mezunu olanların ise yüzde 50." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Sunat, öğrencilerin staj yapmak için de yer bulamadığını ileri sürdü.

OECD'nin bu yılki raporuna göre, 24-25 yaş arası genç nüfusun yüzde 32'sinin ne işte ne de eğimde olduğunu belirten Sunat, bu gençlere "ev genci" denildiğini ve sayılarının her geçen gün arttığını belirtti.

Sunat öğretmenlerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini de söyledi.

"127 devlet üniversitesinin bütçesi Oxford'dan az"

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de üniversitelerin bütçelerinden fiziksel imkanlarına, eğitimden araştırmaya, öğrencisinden öğretim üyelerine, asistanından rektörüne kadar sorunlar yumağı içinde olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de 127 devlet üniversitesinin toplam bütçesinin 57 milyar 740 milyon lira olduğunu kaydeden Filiz, "Bu miktar, İngiltere'de sadece Oxford Üniversitesi'nin bütçesinin üçte 2'si kadardır. Bu yoksulluk bütçesiyle üniversitelerimiz ne yapabilir, gelişmiş ülke üniversiteleriyle nasıl yarışabilir?" dedi.

Filiz, işsiz üniversite mezunu sayısının 1 milyon 200 bini aştığına dikkati çekerek, "En son, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeye iş için müracaat edenlerin sayısını 181 bin 221 olarak açıkladı. Bunların 11 bin 120'sinin yüksek lisans ve 658'inin doktora derecesine sahip olması gerçekten düşündürücü." diye konuştu.

Üniversite rektörlerinin akademik performanslarını eleştiren Filiz, "Rektörlerin bir kısmının uluslararası yayını yok, bir kısmının hiç atfı yok. Üniversitelerde kurulların bir önemi ve yetkisi kalmadı, rektör birçok fakülte dekanlığına vekalet ediyor veya aynı kişilere sayısız görev veriliyor." görüşünü savundu.

"Projeye değil, ranta karşıyız"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ise kamu-özel iş birliği finansmanıyla yapılan projeleri eleştirdi.

Gelecek yıl bütçesine köprü, tünel gibi projeler için 21 milyar lira ödenek konulduğunu aktaran Aydın, "Üstelik bu rakama hasta garantili şehir hastaneleri için konulan ödenek dahil değildir. Üstelik bu ödemeler dövize bağlıdır ve kur yükseldikçe borcumuz da artmaktadır." dedi.

Aydın, kamu özel iş birliği projelerinde uyuşmazlıkların çözümünde Türk mahkemeleri yerine Londra mahkemelerinin yetkili olduğunu söyleyerek, "Bu nasıl yerlilik ve milliliktir ki Hazine tarafından garanti ödemeleri Türk lirası yerine dolar veya avroyla yapılıyor? Türk mahkemelerine güvenmiyorsunuz, Türk lirasına güvenmiyorsunuz sonra da lafa gelince 'yerliyiz ve milliyiz' diyorsunuz. 'Ticari sır' diyorsunuz, soru önergelerimize bile cevap vermiyorsunuz. Garanti ödemelerini milletin parasıyla yapıp milletten neyin sırrını saklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" dediğinde döviz kurunun yükseldiğini savunan Aydın, "Faizde Nas var da yolsuzlukta, rantta, haksız kazançta Nas yok mu? Faizde Nas var da torpilde, insan kayırmada, ayrımcılık yapmada Nas yok mu? Faizde Nas var da lükste, şatafatta, israfta Nas yok mu?" diye konuştu.

Hükümetin 2022 bütçesinde çiftçiye yaptığı destek ödemesini bir önceki yıla göre yüzde 12,5 oranında, müşteri garantili projeler için ayrılan ödeneği ise yüzde 36 oranında artırdığını savunan Aydın, "Maaşlara sıra gelince enflasyon yüzde 21 ama vergilere sıra gelince enflasyon yüzde 36 oluyor. İktidar sosyal devleti ters yüz etti, artık fakirden alıp zengine veriyor." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti'nin projeye değil, ranta karşı olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu projeler yapılırken nasıl yapıldı, kaça mal oldu, bu projeler daha ucuza yapılabilir miydi sorularına cevap aramak millet adına bizim hakkımızdır." dedi.

Gözaltına alınan öğrencilerle ilgili tartışma

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ankara'ya girişine izin verilmeyen öğrencilerin gözaltına alınması konusunda açıklama yaptı.

Emniyet ve savcılıktan bilgi istediklerini anlatan Ünal, "Barınamıyoruz Hareketi"nin toplantı çağrısının valilikçe yasaklandığını belirtti.

"Bu valiliğin yetkisindedir, hukuk dışı yol güdülmemiştir." diyen Ünal, "Yasaklama kararına rağmen söz konusu etkinliğe İzmir'den katılanların içinde bulunduğu araç Eskişehir yolunda durdurulmuş ve şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiş. ve yasaklama kendilerine hatırlatılmış ancak araç İzmir'e doğru dönüş yoluna geçtiği esnada araçta bulunan şahısların araç şoförünü darbetmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapaması neticesinde savcı talimatı ile toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise öğrencilerin kiraladıkları aracın şoförüne şiddet uygulamasını "akla ziyan" olarak nitelendirdi.

Valiliğin öğrencilerin etkinliğini yasaklamasının hukuk dışı olduğunu savunan Beştaş, öğrencilerin tavrının demokratik bir tepki olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "Bu ülkede seyahat etme hürriyeti var, 40 tane genç arkadaşımız Ankara'ya gelse kıyamet kopmayacaktı Mahir Bey." dedi.