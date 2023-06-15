Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Görüştü

Türkiye'deki seçimlerden önce ikili ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan ile yeni bir sayfa açılıyor. Komşunun daha önce gayri askeri statüdeki Adalar'ı silahlandırması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert sözlerle Yunanistan'ı hedef almıştı. Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri komşuda günlerce manşetlerde yer almıştı.Yeni dönemde iki ülke de daha ılıman bir politika izlerken, bunun somut adımları da atılmaya başlandı.

BAKAN GÜLER YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.

İYİ KOMŞULUK KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede, Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.