Mısır Dışişleri Bakanı İki Devletli Çözümü Savundu

Politika

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty: "İki devletli çözümün uygulamaya geçilmesi gerekiyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir. Filistin topraklarında 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdik. Bölge ülkeleri şu an devam eden tehlikeli gidişata dur demek için birlikte hareket etmelidir." - KAHİRE