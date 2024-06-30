Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerindeki son aşama hakkında görüştü.
Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesinde ateşkes sürecinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.
Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.
Son Dakika › Politika › MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme - Son Dakika
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