MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme

MİT Başkanı Kalın\'dan Hamas lideriyle kritik görüşme

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Hamas ateşkes süreci, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca Kalın, Haniye'ye İsrail saldırısında şehit olan ablası için başsağlığı dileyerek Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

30.06.2024 00:10
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerindeki son aşama hakkında görüştü.

ATEŞKES SÜRECİ VE REHİNE TAKASI KONUŞULDU

Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesinde ateşkes sürecinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.

ŞEHİT OLAN ABLASI İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Filistin, Türkiye, İsrail, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Taner Ozkaya: bir CHP li olarak kınıyorum ..İsrail ile görüşmesi gerekiyor bizim dostumuz israildir.. 5 50 Yanıtla
    Mustafa tufan: Senin dostların belli oraya git 21 0 burak mohikan: Zalimler için yaşasın cehennem Cehennem lüzumsuz değil; çok işler var ki, bütün kuvvetiyle "Yaşasın Cehennem!" der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. Mektubat - 397 bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller; saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar... Sözler - 52 10 0 Sabri İnce: Dostunu ..... 6 0

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