MİT Başkanı Kalın\'dan Hamas lideriyle kritik görüşme

Taner Ozkaya:

bir CHP li olarak kınıyorum ..İsrail ile görüşmesi gerekiyor bizim dostumuz israildir..

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Mustafa tufan: Senin dostların belli oraya git 21 0

burak mohikan: Zalimler için yaşasın cehennem Cehennem lüzumsuz değil; çok işler var ki, bütün kuvvetiyle "Yaşasın Cehennem!" der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. Mektubat - 397 bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller; saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar... Sözler - 52 10 0