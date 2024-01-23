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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta görüşmelerde bulundu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile terörle mücadele, PKK tehdidi, güvenlik iş birliği ve ekonomik iş birliği konularını ele aldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak\'ta görüşmelerde bulundu
23.01.2024 - 13:04,
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a ziyarette bulundu. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Ayrıca güvenlik iş birliği, DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik iş birliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da değerlendirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ta görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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