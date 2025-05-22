MSB'den ABD ve NATO Açıklamaları

MSB Kaynakları: (Immediate Response 25'in Türkiye'ye karşı yapıldığı iddialarına ilişkin) ABD'nin ve NATO'nun ülkemize bakışı merak ediliyorsa, son dönemde hem ABD Başkanı'nın hem de NATO Genel Sekreteri'nin ülkemiz ile ilgili açıklamalarına bakmakta fayda var. ABD ve NATO için Türkiye'nin ne ifade ettiği defalarca en yetkili kişiler tarafından vurgulanmışken bu tatbikatın Türkiye'yi hedef aldığını söylemek zorlama bir yorumdan ibarettir.