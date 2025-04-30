MSB: Silah Gönderimi İddiaları Asılsız

MSB kaynakları: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ' Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir"

" Suriye'nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Baraj'ın devredilmesine ilişkin hususlar Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı ve bölgesel aktörler ile koordine edilmekte ve gerekli görüşmeler yapılmaktadır"

"(Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı) Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır"

"(Hindistan-Pakistan) İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun, yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceği açıktır"

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik EOKA'cı terör zihniyetinin yeniden canlandırılmaya çalışıldığı görülmektedir"