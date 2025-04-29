Muğla ve Leshan Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Muğla ve Leshan Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü İmzalandı

Muğla ve Leshan Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Çin'in Leshan kenti arasında imzalanan protokol ile turizm ve yatırım alanlarında iş birliği geliştirilecek. Leshan, 2023 yılında 39,5 milyon ziyaretçi çekerek dikkat çekici bir büyüme sağladı.

29.04.2025 22:02  Güncelleme: 22:04
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Çin'in Sichuan eyaletine bağlı 3,5milyon nüfusa sahip Leshan kenti arasında 'Kardeş Şehir' olmak için işbirliği protokolü imzalandı. Turizm ve sanayi kenti olarak dikkat çeken Leshan kenti 2023 yılında 39,5 milyon ziyaretçi çekerek yüzde 124,24 oranında bir büyüme sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Çin'in Leshan kentinden Guo Jie (Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü) iki şehir arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı Muğla Büyükşehir Belediyesinde imzaladı. Anlaşma kapsamında, başta turizm ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Karşılıklı turist akışını artırarak her iki kentin turizm sektörünü canlandırması beklenen iş birliği, aynı zamanda ekonomik büyümeyi destekleyecek, yeni yatırım fırsatlarını da beraberinde getirmesi hedefleniyor. Her iki şehrin sahip olduğu zengin kültürel miras doğrultusunda, bu adımın iki kent arasında kültürel etkileşimi artırması ve karşılıklı bağların güçlenmesine katkı sunması ön görülüyor.

'Kardeş Şehir' işbirliği protokolünde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çin'in Leshan Belediyesinden çok önemli bürokrat arkadaşlarımız bugün Muğla'mızı ziyaret ediyorlar. Bugün onları öğleyin karşıladık. Öncelikle Menteşe Belediyesini ziyaret ettiler. Sonrasında da Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Biraz önce, yine ikili bir görüşme yaptık, arkasından şimdi bir iyi niyet mektubu imzalıyoruz. Bu iyi niyet mektubu ile beraber, iki Belediye Meclisinden geçecek kardeş kent kararı ile beraber, iki kenti, artık inanıyorum sonsuza kadar kardeş yapacağız. Tabii ki bu kadar da kalmayacak. Yine Çin'den gelen heyetimiz, özellikle Çinli turistlerin, Çinli dostlarımızın da çok tercih ettiği Fethiye'yi de dolaşacaklar. İlk defa Fethiye'ye geliyorlar. Fethiye'de de yine Babadağ ve Letoon Antik Kent'ini, Xantos gibi antik kentleri görme fırsatı bulacaklar. Biz de en kısa zamanda uygun bir tarihte yine hep birlikte, umarım buradan bir delegasyon ile birlikte Leshan kentini ziyaret edeceğiz ve bu ilişkileri güçlendireceğiz. Muğla'mız Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. O yüzden Muğla'mızın dünya kentleriyle ilişkileri çok büyük önem taşımaktadır. Bizim seçildiğimizden bu yana zaten yapmaya çalıştığımız Muğla'mızı hem tanıtmak, hem bir taraftan hem bölgesel ve hem de küresel açıdan, hem ikili ülkeler arası ilişkileri katkı sağlamak, hem de dünya barışına sağlamak. Böylece geleceğe önemli bir yatırım yapmaktır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirlik protokolü imzaladığı Çin'in Leshan kenti, dünyaca ünlü turizm alanlarına sahip Sichuan Eyaleti'nin turizm ve bölgesel lojistik merkezi niteliğinde. Güney İpek yolu ve Yangtze nehri ekonomik kuşağının kesişiminde yer alan Leshan, doğal güzellikleri ve çevresel hassasiyeti ile tanınırken, bu projeyle de yeşil ekonomi alanında bir merkez olmayı hedeflemiş. Kentin güncel nüfusu yaklaşık 3,5 milyon. 2023 yılında 41 farklı ülkeden turist çekerek 39,5 milyon ziyaretçi Leshan kentini ziyaret etti. 2023 yılındaki büyüme oranı yüzde 122,24'lük bir paya sahip. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla ve Leshan Kenti Arasında Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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