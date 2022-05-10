Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir

10.05.2022 14:00
Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'nın hesaplarına İstanbul Valiliği tarafından bloke koyulmasına tepki gösterdi. İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı'na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest! Bu Türkiye'yi yönetenlerin akılla, bilimle, vicdanla kavgasıdır. Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir." dedi.

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurmuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, alınan bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERİN AKILLA, BİLİMLE, VİCDANLA KAVGASIDIR"

İnce, yaptığı paylaşımda, "Matematik öğretmek suç değildir. Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı'na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest! Bu Türkiye'yi yönetenlerin akılla, bilimle, vicdanla kavgasıdır. Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İstanbul Valiliğinden Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım toplamasına ilişkin açıklama Açıklaması İstanbul Valiliğinden Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım toplamasına ilişkin açıklama Açıklaması Ali Nesin: Bir Ay Önce Valilik, İzinsiz Bağış Kampanyası Yaptığımız Gerekçesiyle Banka Hesaplarımızı Bloke Etti Ali Nesin: Bir Ay Önce Valilik, İzinsiz Bağış Kampanyası Yaptığımız Gerekçesiyle Banka Hesaplarımızı Bloke Etti

Muharrem İnce, Nesin Vakfı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
14:26 Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı
14:21 Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu
14:11 6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın
14:09 Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın konut kredisine yönelik açtığı paketi yorumladı: Daha yanlış bir politika düşünemiyorum
14:00 Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi geliyor
13:44 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! "Aldatmadım" sözlerine yanıt geldi
13:41 HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan sığınmacılar konusunda hem iktidara hem muhalefete eleştiri: Aynı oyunun içindeler
13:39 Savcı, "Kadir gecesi özel" paylaşımı yapan Pegasus çalışanının tutuklanmasını istedi, mahkeme reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 14:40:30. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement