Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir - Son Dakika

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurmuştu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, alınan bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERİN AKILLA, BİLİMLE, VİCDANLA KAVGASIDIR"

İnce, yaptığı paylaşımda, "Matematik öğretmek suç değildir. Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı'na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest! Bu Türkiye'yi yönetenlerin akılla, bilimle, vicdanla kavgasıdır. Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir." ifadelerini kullandı.