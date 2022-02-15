Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında konferans düzenlenecek - Son Dakika

İstanbul'da müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında uluslararası seminer düzenlenecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) heyetinin Türkiye'yi ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve BDİHK Sekretaryası iş birliğiyle 16-17 Şubat'ta seminer düzenlenecek.

"Müslümanların Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri" temalı olarak düzenlenecek seminere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video-mesaj yoluyla katılacak ve Avrupa, Asya ve Filistin'deki insan hakları durumunu ele alacak. Seminere, BDİHK'nin bazı üyeleri, İİT üyesi ve diğer bazı ülkelerden yetkililer, uluslararası kuruluş temsilcileri, kordiplomatik mensupları, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vatandaş temsilcileri ile yerli ve yabancı uzman ve akademisyenler katılacak. - ANKARA