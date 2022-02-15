Üye Girişi
Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında konferans düzenlenecek - Son Dakika

Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında konferans düzenlenecek

15.02.2022 10:07
Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında konferans düzenlenecek

İstanbul'da müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında uluslararası seminer düzenlenecek.

İstanbul'da müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında uluslararası seminer düzenlenecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) heyetinin Türkiye'yi ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve BDİHK Sekretaryası iş birliğiyle 16-17 Şubat'ta seminer düzenlenecek.

"Müslümanların Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri" temalı olarak düzenlenecek seminere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video-mesaj yoluyla katılacak ve Avrupa, Asya ve Filistin'deki insan hakları durumunu ele alacak. Seminere, BDİHK'nin bazı üyeleri, İİT üyesi ve diğer bazı ülkelerden yetkililer, uluslararası kuruluş temsilcileri, kordiplomatik mensupları, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vatandaş temsilcileri ile yerli ve yabancı uzman ve akademisyenler katılacak. - ANKARA

YORUMLAR
500

İslam İşbirliği Teşkilatı, İnsan Hakları, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında konferans düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptılar!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:13:16. #1.12#
SON DAKİKA: Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında konferans düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement