Mustafa Destici: Terörle Mücadele Aralıksız Devam Etmeli

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bize göre, yeni bir 'çözüm süreci', ilk denemedeki hataların ve sürecin sonunda gördüğümüz tahribatın yeniden yaşanmasından başka bir şey olmayacaktır. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Terörün kökü kazınır ve bitirilir, hepsi bu kadar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. 2024 yılında Türkiye ve dünyayı etkileyen olaylar yaşandığını belirten Destici, Suriye'deki gelişmelere değindi. Destici, "Türkiye'deki Suriyelilerin tekrar evlerine dönmeleri için gerekli hukuki ve siyasi altyapı oluşturulmuştur. Güvenli ortam sağlanmıştır. Ekonomik faaliyetler işler hale getirildiğinde, temel insani ihtiyaçlar ve altyapı sağlamlaştırıldığında, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri süreci hız kazanacaktır. Esed rejiminin sona ermesiyle Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine, Suriye'ye dönüşlerinin başlamış olması da sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. İnşallah önümüzdeki günlerde dönüşler daha da artacak ve 1 yılın sonuna geldiğimizde ülkemizde bulunan 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacının 2 milyonu ülkelerine dönmüş olmalıdır. Bizim beklentimiz budur" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET REVİZE EDİLMELİ'

2024 yılında alt ve orta gelir gruplarının ekonominin zorlukları derinden hissettiğini vurgulayan Destici, 2025 yılı asgari ücret zammının beklentileri karşılamadığını vurguladı. Destici, "Ekonominin bugünkü şartlarında asgari ücretle çalışan bir insanın, başka bir geliri yoksa ve kira veriyorsa, hayatını idame ettirmesi mümkün değildir. Bunun için tekrar, asgari ücretin 2024 yılı enflasyonu ki; ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak, en azından enflasyon oranına göre revize edilerek artırılması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanarak bu rakamı belirlemelidir. Son toplantıya işçileri temsilen TÜRK-İŞ katılmamıştır. Dolayısıyla enflasyon rakamları açıkladığında, TÜRK-İŞ'in katılacağı bir toplantı gerçekleştirilmeli ve asgari ücret revize edilmelidir. Cumhurbaşkanımızın sürekli dile getirdiği, 'Asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözü de ilgili bürokratlar tarafından yerine getirilmelidir, sağlanmalıdır. Ayrıca emeklilerimizin de mağduriyeti yıl başında giderilmeli ve en düşük emekli maaşı 20 bin TL'nin üzerine çıkarılmalıdır" diye konuştu.

'KAYYIM ATAMALARI BU SÜREÇLERDEN ETKİLENMEMELİDİR'

Destici, Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir PKK terör örgütü ile uğraştığını ve PKK'nın Orta Doğu'daki çatışmalar ile dış etkenlerden bağımsız bir yapıda değerlendirilemeyeceğini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

"Bize göre, yeni bir 'çözüm süreci', ilk denemedeki hataların ve sürecin sonunda gördüğümüz tahribatın yeniden yaşanmasından başka bir şey olmayacaktır. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki; terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele olur, terörün kökü kazınır ve bitirilir, hepsi bu kadar. Bunları söyledik ve inandığımız doğruları söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herkese ve her kesime söyleyecek sözü, yetecek gücü vardır. PKK'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir çivi bile sökemeyeceği, baş kaldıranların başının koparılacağı; ABD'ye, sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurdurmayacağımızı, ne pahasına olursa olsun Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bir operasyonu gerçekleştirmesinin asla mümkün olmadığını, bu amaç için terörü yöntem olarak kullanmaktan vazgeçmezse bunun bedelini ödeyeceğini; Irak ve Suriye'ye, sınırları içindeki PKK/PYD/ YPG'ye karşı mücadele etmezlerse o terör artıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yok edeceğini; içimizdeki terör unsurlarına ise hukuku keskin bir şekilde uygulayacağını açıkça ifade edilmelidir. Bu arada kayyım atamaları da devam etmelidir. Bu süreçlerden etkilenmemelidir. Terörle mücadele asla bu süreçlerden etkilenmemelidir. Geçmiş çözüm sürecinde bunun olumsuz etkilerini hep birlikte yaşadık. Onun için terörle mücadele topyekun, aralıksız, nefes aldırmaksızın devam ettirilmedir. Bizce yapılması gereken budur."