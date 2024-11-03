Mustafa Kiraz, AK Parti Talas 8. Olağan Kongresi\'nde Yeniden Başkan Seçildi

Politika

AK Parti Talas 8. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mustafa Kiraz, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "AK Parti her daim demokrasinin en önemli temsilcisi ve en önemli örneğidir" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Talas 8. Olağan Kongresi'ne AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ve Talas İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı. Kuran'ı Kerim Tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede açılış konuşmasını yapan AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, çalışmalarında her zaman Allah'ın rızasını gözettiklerini ve attıkları tüm adımlarda 'lidere itaat, davaya sadakat' düsturuyla attıklarını belirtti.

"Talas'ta icraat teşkilat ve icraat birlikteliği her zaman başarıyı getirdi"

"Talas'ta icraat teşkilat ve icraat birlikteliği her zaman başarıyı getirdi" diyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "AK Parti Talas ilçe teşkilatımız ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP teşkilatımız ile birlikte Talas'ta teşkilat, icraat birlikteliği her zaman başarıyı getirdi. Bundan böylede devam edecek. Tam o gün bu gündür Talas'ımızda AK Parti oldu, bundan sonrada AK Parti olacak inşallah. Kayseri'nin demografik, sosyolojik, ekonomik ve mesleki farklılıkları en fazla olan seçmenini barındıran Talas'ımız insanımızın nabzını tutmanın ve insanımızın hayatını kolaylaştırabilen hizmetleri yapmış olmanın gururunu yaşıyor. Beni ve teşkilatımı bu göreve layık gören büyüklerimize ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Başkanımıza, milletvekillerimize, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"AK Parti'ye yakışan bir kongre"

Talas 8. Olağan Kongresi'nin AK Parti'ye yakışan nezih bir kongre olduğunu aktaran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Katıldığımız kongrelerde üzerine koyarak, basamak basamak adeta bir yarış içerisinde geçiyor. En önemli tarafı nezih bir ortamda kongre yapılıyor olması. AK Partimize yakışır bir anlayış içerisinde kongreler gerçekleşiyor. Bu yönüyle de takdire şayan. Çok şükür kavgalar yok. Sandalyeler ortada uçuşmuyor. Birbirlerine saygısızca sözler söyleyen insanlar yok. Öyle olunca 'İşte bu AK Parti'ye yakışan bir kongre' diyoruz. Olağan kongremizin 8'incisini yapıyoruz. Dolayısıyla 'Allah nice 8'inci kongreleri lütfetsin ve nasip etsin' diye de ayrıca dua ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu millete hep beraber hizmetkar olmaya devam edeceğiz"

AK Parti'nin iktidara gelişinin 22'inci yılını kutlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, "3 Kasım 2002'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'miz iktidar oldu ve 22 yıldır iktidarımızı sürdürüyoruz. Bende 22 yıldır AK Parti'nin bir neferi olmaktan dolayı duyduğum onuru sizlerle paylaşmak istiyorum. 22 yıldır elhamdülillah her kademede AK Parti'ye hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız iktidar olduğunda çok güzel bir şey söylemişti. 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' demişti. Biz inşallah bu millete hep beraber hizmetkar olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin her daim demokrasinin en önemli temsilcisi ve en önemli örneği olduğunu belirten AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"22 yıldır AK Parti'nin demokrasinin en önemli temsilcisi olduğunu tüm vatandaşlarımız sonuna kadar hissetmektedir. İlçe kongreleri bir yenilenmenin, aramıza yeni arkadaşların katılmasının, teşkilata yeni bir can gelmesinin ve birlikteliğin en önemli unsurudur. Bugün 14'üncü ilçe kongremizi gerçekleştiriyoruz. Tüm ilçe kongrelerimizde bu coşkuyu bu heyecanı bu mutluluğu gördük. Memduh Başkanım 'üstüne ekleye ekleye gidiyoruz' dedi. Bizim kongrelerimizde bizleri mutlu eden sahne değişen 5 ilçe başkanımız oldu. Hepsi de görevlerini çiçeklerle devrettiler. 5 ilçe başkanımıza da bir söz verdik. O sözde son cümleleri şudur; 'durmak yok yola devam.' Hiç kimse birbirine kırgın değildir. Görevi devrederken, alnının akıyla görevi devreden yeni arkadaşlarımıza da omuz ve destek verir. Hiç kimse şahsi ikbali için kendi menfaati için makam, mevkii ve koltuk için siyaset yapmamalı."

AK Parti Talas 8. Olağan Kongresine tek aday olarak katılan mevcut başkan Mustafa Kiraz yeniden başkan seçildi. - KAYSERİ