Netanyahu'dan İran ve Hamas Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'dan İran ve Hamas Açıklamaları

Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme kararlılığını vurguladı ve Hamas'a teslim olmayacaklarını söyledi.

19.04.2025 23:20
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım. Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceden kaydedilmiş bir mesaj yayımladı. Gazze Şeridi'ndeki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Eğer şimdi Hamas'ın dikte ettiklerine boyun eğersek, askerlerimizin, ölülerimizin ve yaralananların sayesinde elde ettiğimiz savaşın tüm büyük kazanımları ortadan kalkar. Başbakanınız olarak boyun eğmeyeceğim. Böyle bir teslimiyet, ülkeyi ve sizleri tehlikeye atar" dedi.

"Gazze'nin tüm esirlerimizi geri almadan yeniden doğuş savaşına son vermeyeceğiz"

Ateşkes çağrılarını eleştiren Netanyahu, bu çağrıları "teslimiyet çağrıları" olarak nitelendirirken, "Bu çağrılara kulak vermiş olsaydık, Refah'a giremez, Philadelphi Koridoru'nun kontrolünü ele geçiremez, Hizbullah'a yönelik saldırıyı gerçekleştiremez, Hamas liderlerini etkisiz hale getiremez, Suriye'de Esad rejiminin çöküşü için gereken ortamı oluşturamaz ve İran'a ağır darbe vuramazdık. İsrail hala varoluşsal bir tehdit altında yaşamaya devam ederdi" diye konuştu.

Hamas'ın İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini ve Philadelphi Koridoru ile İsrail'in oluşturduğu güvenlik bölgesinden çıkılmasını talep ettiğini belirten Netanyahu, "Gazze'de Hamas'ı yok etmeden, tüm esirlerimizi geri almadan ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmadığından emin olmadan yeniden doğuş savaşına son vermeyeceğiz" dedi.

"Bu, savaşa geri dönmeyi imkansız hale getirecek"

İsrail'in tüm esirleri geri aldıktan sonra savaşa geri döneceği yönündeki iddialara da yanıt veren Netanyahu, "Hamas aptal değil. Aldatma illüzyonunu mümkün kılmayan bağlayıcı uluslararası garantiler talep ediyorlar. Bu insanlar uluslararası sistemin nasıl işlediği hakkında hiçbir fikre sahip değil. Ne ABD, ne Çin, ne Rusya, ne de BM Güvenlik Konseyi'ndeki diğer ülkeler bu dolandırıcılıkla iş birliği yapacak. Bu, savaşa geri dönmeyi imkansız hale getirecek ve bunu yapmak için hiçbir meşruiyetimiz olmayacak" şeklinde konuştu.

"O adımlar atılmamış olsaydı, İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu"

İran'a yönelik açıklamalarda da bulunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım. Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim. Geçmişte İran'ın nükleer programına zarar vermek ve geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların şimdi yönelttiği eleştirileri dinlemek gerçekten eğlenceli. Eğer o adımlar atılmamış olsaydı, İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu'dan İran ve Hamas Açıklamaları - Son Dakika

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