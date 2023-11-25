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Netanyahu, konutunun önünde protesto edildi - Son Dakika

Netanyahu, konutunun önünde protesto edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde yaklaşık bin İsrailli tarafından protesto edildi. Göstericiler, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulunarak hükümeti başarısızlıkla suçladı. İsrail polisi, güvenlik önlemi olarak bölgedeki yolları kapattı ve göstericilerin ilerlemesini engelledi. Protestocular, Netanyahu için suçlu olduğunu belirten sloganlar attı ve caddeye kırmızı boya döktü.

Netanyahu, konutunun önünde protesto edildi
25.11.2023 - 22:23,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde protesto edildi.

Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi yakınlarında toplanan yaklaşık bin İsrailli, ellerinde Netanyahu hükümetini başarısız olmakla suçlayan döviz ve karikatürler taşıyarak, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

Göstericilerin ilerlemesini engellemek için bölgede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Gazze Caddesi'ne çıkan yolları demir bariyerlerle kapattı.

Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için "suçlu, suçlu" sloganları atan göstericiler, Netanyahu'nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya döktü.

Protestocuların Netanyahu'nun konutunun civarındaki sokaklarda gösterileri ve İsrail polisinin bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Netanyahu, konutunun önünde protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu, konutunun önünde protesto edildi - Son Dakika
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