Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde, "Belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacağız. Oy versin vermesin, bizim partilimiz olsun olmasın herkesin başkanı olacağım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52.80 oy oranı ile Konak Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. Devir teslim töreninde konuşan Konak Belediyesi eski Başkanı Abdül Batur, "31 Mart'ta Türkiye'de yeni bir değişimin, dönüşümün temelleri atıldı. Bu konuda bizler de partiye yıllardan beri emek veren kişiler olarak, emekçiler olarak çok mutlu olduk. İçim rahat. Yıllardır tanıdığım arkadaşım, meslektaşım, çok değerli kardeşim Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya bu görevi teslim etmek benim için ayrıca da onurlu. Artık 31 Mart'tan sonra çocuklarımız, torunlarımız geleceğe umutla bakmaya başladılar. Artık Türkiye'de bazı şeyler değişecek. Kırdığımız, üzdüğümüz kişileri varsa bizi affetsin. Bundan sonraki süreçte de partimizin neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"İktidara giden yol çok başarılı yerel yöneticilikten geçiyor"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise yolculuk boyunca 4 ayda destekçilerinin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Seçim sürecinin 4 ayını; sokaklarda, evlerde, meydanlarda geçirdiklerinin altını çizen Mutlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 31 Mart'ta bir tarih yazıldı. Bu tarihin bir parçası olmaktan inanılmaz gururluyum, çok mutluyum. İzmir'de ilk kez aynı anda 8 kadın belediye başkanı göreve geldi. Türkiye'yi de kırmızıya boyadık. Hala inanamadığımız iller var. Mart'ın sonu bahar demiştik. Bahar biraz geç geldi ama güzel geldi. Bunun sonu da ülkede iktidar. 2028'de iktidar olacağız. İktidara giden yol çok başarılı yerel yöneticilikten geçiyor."

"Bambaşka bir Konak için bugün çalışmaya başlayacağız"

111 mahallede sosyal demokrat belediyeciliği, toplumcu belediyeciliği hayata geçirmek üzere yola çıktıklarını anlatan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İşimiz, gücümüz Konak olacak. Belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacağız. Oy versin vermesin, bizim partilimiz olsun olmasın herkesin başkanı olacağım. Biz İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdik. İttifaksız 2019 yılı ile aynı meclis üyesi sayısını çıkardık. Önümüzdeki 5 yılda kadınların sesinin daha gür çıktığı, gençlerimizin umutsuzluk ya da kaygı değil, umut taşıdığı, engellilerimizin tüm sosyal etkinliklere, kente engelsizce katılabildiği, emeklilerimizin sosyalleştiği, ileri yaş almışların kendini iyi hissettiği, düşünüldüğünü hissettiği bambaşka bir Konak için bugün çalışmaya başlıyoruz. Ben sizlerin desteğiyle çok güzel bir hikaye yazacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR