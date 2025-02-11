Nilüfer Hamidi Beraat Etti

Politika

İran'da polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin hastanedeki görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle 31 Eylül 2022'de tutuklanan gazeteci Nilüfer Hamidi, yargılandığı davada "Düşman yabancı devlet (ABD) ile iş birliği" suçlamasından beraat etti.

İran'da 16 Eylül 2022'de polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin hastanedeki görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan ve 14 Ocak 2024'te tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan gazeteci Nilüfer Hamidi, Tahran Temyiz Mahkemesi'ne yapılan itirazın ardından 7 yıl ceza aldığı "Düşman yabancı devlet (ABD) ile iş birliği" suçlamasından da beraat ederken, "Ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla toplanma ve gizli anlaşma" suçundan 5 yıl, "Rejime karşı propaganda yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezası aldığı diğer suçlamalar ise af kapsamına alındı.

Hamidi'nin avukatları Parto Borhanpur ve Hüccet Kermani, yaptıkları açıklamada, Hamidi'nin Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılandığı davada "Düşman yabancı devlet (ABD) ile iş birliği" suçlamasından beraat ettiğini duyurdu.

Hamidi, 17 ay boyunca tutuklu kalmasının ardından Tahran Temyiz Mahkemesi'nin belirlediği kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahsa Amini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. - TAHRAN