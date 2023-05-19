Oğan'ın oyu ikinci turda nasıl dağılır? Seçim sonuçlarını bilen anketçi 3 farklı senaryo üzerinde durdu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında destek bulduğu düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

Diğer anket şirketleri çuvallarken seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu. İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılabileceğine dair tahminini paylaştı.

OY DAĞILIMI NASIL OLUR?

Sinan Oğan'ın "tarafsız kalma", "Erdoğan'ı destekleme" veya "Kılıçdaroğlu'nu destekleme" kararına göre yüzde 5,2'lik oy dağılımının nasıl olacağını açıklayan Bayrakçı, henüz herhangi bir anket sonucuna ulaşmadıklarını ve sadece tahminlerini açıkladığını belirtti.

Hakan Bayrakçı, Sinan Oğan'ın tutumuna göre öngördüğü 3 farklı senaryoyu şöyle açıkladı:

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

- Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider.

- Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider.

- Yüzde 1,6 sandığa gitmez.

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alırsa;

- Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider.

- Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider.

- Yüzde 2,0 sandığa gitmez.

Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleme kararı alırsa;

- Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider.

- Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider.

- Yüzde 1,4 sandığa gitmez.