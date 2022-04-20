OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir: Oyları yüzde 7 etmediği için tek liste girmek istiyorlar - Son Dakika

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi tarafından oluşturulan 6'lı masa, siyaset gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. SP lideri Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışıyla birlikte yeniden gözlerin çevrildiği 6'lı masada son olarak DP lideri Gültekin Uysal'ın eski AK Partililerle ilgili sözlerinin kriz yarattığı iddia edilmişti.

KARAMOLLAOĞLU'NUN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programdaki, "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" sözleri siyasette bir anda 1 numaralı gündem maddesi haline gelmişti.

DAŞDEMİR: YÜZDE 7'İ BULAMAMA ENDİŞELERİ VAR

Karamollaoğlu'nun günlerdir konuşulan bu sözleriyle ilgili OPTİRMA Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'den de dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Daşdemir, muhafazakar seçmende CHP'nin ismine karşı bir duruşun olduğunu belirterek, "Bu sebepten dolayı Temel Bey, üçüncü bir ittifak ya da ittifak içindeki bir ittifaktan bahsetti" dedi.

"BİRLEŞEREK VEKİL ÇIKARMA YOLUNA GİDEBİLİRLER"

Buna karşın üç partinin yüzde 7 barajı aşmasının mümkün olmadığını bu yüzden "ittifak içerisinde ittifak" ifadesinin dillendirildiğini kaydeden Daşdemir, bazı bölgelerde birleşerek vekil çıkartma yoluna gidilebileceğini kaydetti.

"CHP LİSTESİNDEN GİRMEK ZORUNDA KALACAKLAR"

İttifak içerisindeki oy oranı düşük olan partilerin CHP'nin listesinden seçime girmek durumunda kalacağını kaydeden Daşdemir, "Üç partinin bir araya geldiği takdirde yüzde 7'yi bulamayacaklarını söylüyorum. Bulamayacaklardır. Bunun için çok ciddi oy artışına ihtiyacı var" diye konuştu.