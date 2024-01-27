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Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Barış ve İstikrar Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Barış ve İstikrar Konferansı Gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ile 11 ülkeden üniversite ve farklı düşünce kuruluşunun işbirliği ve katılımıyla düzenlenen, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki barış, güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik adımların masaya yatırıldığı 'The International Conference on the Middle East and North Africa: Pheno-MENA (MENA)' (Uluslararası Orta Doğu ve Kuzey Afrika - ODKA) konferansı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika\'da Barış ve İstikrar Konferansı Gerçekleştirildi
27.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 12:04
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ile 11 ülkeden üniversite ve farklı düşünce kuruluşunun işbirliği ve katılımıyla düzenlenen, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki barış, güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik adımların masaya yatırıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ile 11 ülkeden üniversite ve farklı düşünce kuruluşunun işbirliği ve katılımıyla düzenlenen, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki barış, güvenlik ve istikrarın geliştirilmesine yönelik adımların masaya yatırıldığı "The International Conference on the Middle East and North Africa: Pheno-MENA (MENA)" (Uluslararası Orta Doğu ve Kuzey Afrika - ODKA) konferansı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aliyev'in yaptığı konferansın açılış konuşmalarını Doç. Dr. Murat Aslan ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran yaptı. Konferansın açılışında konuşan HKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan, bölgedeki kalıcı barış ve istikrar arayışının altını çizerken, Prof. Dr. Burhanettin Duran ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son gelişmeleri özetleyerek bölgenin kırılganlığına dikkat çekti.

Toplam dört panelden oluşan ve 'MENA bölgesi uzun vadede bir istikrar durumuna doğru ilerliyor mu?' sorusunun ele alındığı konferansta bölgedeki istikrarsızlık kaynağı olan zorluklar, bölgesel refahın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için atılabilecek somut adımlar, Orta Doğu'nun karşılaştığı sorunların ele alınmasında bölgesel veya küresel düzeyde yaşanan çelişkiler münazara edildi.

İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser'in moderatörlüğünü yaptığı ilk panelde Prof. Dr. Hind Kabawat, Prof. Dr. Magdalena Kumelska-Koniecko, Amina Khan, Prof. Dr. Konstantinos Filis ve Dr. Ammar Al Qadi 'Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki (MENA) İstikrarsızlığın Kaynakları' konusunu münazara edilirken, Prof. Dr. Yücel Acer'in moderatörlüğünü yaptığı ikinci panelde Prof. Dr. Patrice Brodeur, Dr. Samir M. Saifan, Büyükelçi Prof. Dr. Heinrich Kreft, Doç. Dr. Ahmet Keser ve doktora öğrencisi Müjgan Güneş 'MENA Bölgesindeki Zorluklar' konusu derinlemesine incelediler.

Moderatörlük ve konuşmacı rolüyle Doç. Dr. Murat Aslan'ın yürüttüğü üçüncü panelde ise Romanya Büyükelçisi Doru Costea ve Prof. Dr. Murat Yeşiltaş 'Ortadoğu'yu Ele Alırken Çağdaş Siyasi Düşüncelerin Çelişkileri' üzerinde durdular. Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aliyev'in moderatörlüğünde gerçekleşen son panelde ise HKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda yapılan bilimsel çalışmalar da sunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Siyaset, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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