Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayranı tarafından sevgi dolu karşılandı

Politika

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği Bahar Mahallesi'nde bu zaman kadarki en sevgi dolu bir karşılamayı yaşadı. Başkan Dündar'a hayran olan ve onu çok sevdiğini söyleyen bir genç, Dündar'ı karşısında görür görmez mutluluk gözyaşları döktü.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, ilçede ayak basmadık nokta bırakmıyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği tüm mahallelerde 7'den 70'e herkesin sevgisi gösterileriyle karşılaşan Başkan Dündar, Bahar Mahallesi'ne yaptığı ziyarette ise bu zamana kadarki en sevgi dolu karşılamayı yaşadı. Abdurrahman Keylani isimli genç bir hayranı Dündar'ı karşısında görünce önce kısa bir şok yaşadı; ardından mutluluk gözyaşları dökerek Dündar'a sıkı sıkı sarıldı. Genç hayranının sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Dündar, gözyaşları içerisindeki gence uzun uzun sarılarak onunla sohbet etti.

Belediye Başkanı olarak Dündar'ı çok başarılı bulduğunu ve büyük bir hayranlık duyduğunu ifade eden Keylani, "Her zaman Mustafa Başkanı görmek istiyordum. O'nu çok seviyorum. Mahallemizde birden karşımda görünce de büyük bir mutluluk duydum ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Bir hayalim gerçekleşti" dedi.

Genç hayranının sevgisi ile mutlu olan Dündar, uzun uzun sohbet ettiği Keylani'nin iletişim bilgilerini aldı. Dündar, genç hayranı ile en kısa zamanda bir daha görüşmek istediğini söyledi. - BURSA