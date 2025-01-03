Özgür Özel Boğatepe'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel Boğatepe'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Boğatepe köyünde peynir üreticileriyle buluştu.

03.01.2025 21:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Boğatepe köyüne ziyarette bulundu.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'dan Kars'a geçen Özel, Boğatepe köyü ve köydeki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'ni ziyaret edip gravyer peyniri üreticileriyle buluştu.

Gravyer peynirini kesip tadına bakan Özel, dernek başkanı Zümran Ömür'den peynir hakkında bilgi aldı.

Dondurucu soğukların yaşandığı günde Ardahan ve Boğatepe köyünde sıcak karşılandığını ifade eden Özel, "2025 yılının ilk günlerinde Ardahan, Kars, Sarıkamış ve Erzurum'da olacağız. Buralara gelmişken ilçelerimize ve önemli köylerimize de uğramak istedik. Boğatepe köyü bizim çok eskiden beri hikayesini bildiğimiz çok önemli bir köy. Rus işgalinde kaldığı sırada peynir üretimine yönelik olarak Ruslarda olan bilgilerin buraya geçmesi, mandıralar, imalathaneler kurulması daha sonra toprakların kurtarılmasıyla bu geleneğin devam ettiği bir köydeyiz." diye konuştu.

Partilerinin ikinci genel başkanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Boğatepe köyüne geldiğini anımsatan Özel, Boğatepe'nin kendileri için daha da önemli olduğunu aktardı.

Özel, "Hatta kendisine armağan edilen bir gravyeri komutan üzerinden bölgedeki askerlere armağan ettiği, mutfağına götürmediği, her zamanki İsmet Paşa davranışıyla buradaki Mehmetçiğe ikramıyla tarihi bir yaşanmışlığı var." ifadesini kullandı.

"Boğatepe köyünde birlikte yaşama, birlikte kazanma, solun, sosyal demokrasinin en önemli değerlerinden olduğu için bu topraklara yıllar önce ekilen o tohumlar her fırsatta filiz verdi." diyen Özel, "Binlerce yıllık birikimle, yüzyıldan fazla bu köydeki deneyimle Türkiye'nin ve dünyanın en güzel peynirleri burada üretiliyor. Dünyada iki tür peynir var, biri daha tatlı, biri daha tuzlu, oysaki buradaki gravyer tam ortası, herkesin aradığı damak tadını sunan en kaliteli süreçlerle üretilen peynir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, yıllık yaklaşık 23 bin ziyaretçinin uğradığı Boğatepe köyünün beklentilerinin olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Isıtmayla ilgili bazı talepleri var. Doğal gaz gelse her şey daha kolay ve ucuz olur. Ama esas talepler buradaki modelin Türkiye'ye model olması. Kadın iş gücü, kadın emeğinin değerlendirilmesi. Bu köy şimdi tekrar göçü geri kazanıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu iyi modelleri, çağdaş üretim ve yönetim anlayışıyla yeniden kıymetlendiriyor. Ümit ediyoruz ileride iktidarımızda buralara Anadolu'nun kültürleri, yetenekleri, deneyimlerin yeniden güçlendirildiği ve yeniden kıymetlendiği, hem mikro krediler hem de devletin buraya bakış açısı anlamında teşvik ve güçlendirme anlamında bakacağız."

Kaynak: AA

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