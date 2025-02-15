Özgür Özel: CHP ilk genel seçimde iktidar olacak

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrimi yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. ve o gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimde birinci yaptığımız gibi ilk genel seçimde birinci olacak; Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş'ı ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, Ahmetli ilçesinde her iki kişiden birini oyunu aldıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız da Türkiye'deki bütün büyükşehirler içinde ilk üçe girmiş, üçüncü sırada yer almış. Çok önemli bir başarı elde etti. Şimdi de memnuniyette Türkiye'de üçüncü ve artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel daha sonra CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililere seslenen Özel, "31 Mart seçimlerinden sonra 414 belediye başkanımız haklı olarak ziyaret bekliyor. Manisa'da da halen daha gidemediğimiz birçok belediyemiz var. Zira 2014 seçimlerinde Büyükşehir Yasası çıktığında büyükşehirle birlikte 18 belediyenin hiçbirini alamamıştık. O günden bugüne, birine de liste yetişmediği için giremedik. 18 belediyeden 17'sine aday gösterebildik. 15'ini kazandık. Ahmetli'yi 2004'te son kez CHP kazanmıştı. 20 yıllık hasreti bitirdik" diye konuştu.

'PATRON MİLLETTİR'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, bizim rekabet ettiğimiz siyasi partilerin liderleriydi ama bir tanesi barajlar kralı, bir tanesi milli motorun mucidi. Bizimki Kıbrıs Fatihi Ecevit ama hep beraber bu ülke için yarışıldı, çalışıldı. Sandık kutsal. Kim derse o olacak. Ahmetli'ye 16 yıl AK Parti'nin seçtiği belediye başkanlarının katıldığı törenlere geldim. Arkasında milletvekili olarak sıramı bekledim. Manisa'yı AK Parti yönetti, saygı gösterdik. MHP yönetti saygı gösterdik. Patron millettir. Oyu kime veriyorsa, orayı o yönetir. Bu iktidar da öyle geldi. Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu. Buradan suç çıkardılar, dört ay hapis yatırdılar. Seçilmişin görevinden alınmasına, ceza verilmesine karşı çıktık. Seçimlere sokmadılar. Erdoğan genel başkandı ama başbakan değildi. Deniz Bey, 'Anayasa'yı birlikte değiştirelim, yasağını kaldıralım, partisinin başındaysa hükümetin de başı olsun' dedi. Siirt'teki bizim de onların da milletvekili istifa ettirildi. 90 gün sonra seçim yapıldı. Milletvekili olup başbakan oldu. Bunları unutmasın."

'MİLLET NE DEDİYSE O OLMASI LAZIM'

31 Mart'ta milletin kararını verdiğini söyleyen Özel, "Türkiye'nin 65'ini bize verdi. Ekonominin yüzde 80'i CHP'li belediyelerde, Manisa'da yüzde 93'ü bizde ve bize vermediği yerde DEM Parti kendi adaylarını seçti. MHP'nin birkaç belediyesi var. İYİ Parti'nin bir il belediyesi var. Millet ne dediyse o olması lazım ama bunu hazmedemedi. Geçtiğimiz aylarda Siirtlilerin seçtiği belediye başkanına kayyım atadı. Bugün Van'daki belediyeye kayyım atıyor. Suçu varsa belediye meclisinin içinden seçer. Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleseniz, kesinleşse, kesinleşince belediye meclisinden seçseniz bir şey olmaz. İstanbul'daki belediyeme kayyım atadı. Beşiktaş Belediye Başkanımı içeriye attı. Ovacık Belediye Başkanına kayyım atadı. Hazmedemiyor ve sürekli belediye meclis üyelerini alıyor, tutukluyor. Bu adamlara temiz kağıdı vermişsin. Aday gösterirken devlete soruyorum, teminatım devlet. Aday oldular. Belediye meclis üyelerinden suçlu icat ediyor. Türkiye ittifakı diye bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, vatana, millete bayrağa, Atatürk'e saygılı olan bütün demokratların partisidir. Listelerimde eski AK Parti'li de var MHP'li de var eski DEM'li de var. Yeter ki temiz kağıdını alsın, getirsin. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp, milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Millet kimi seçtiyse baş tacı. Milletin seçtiği yönetir. Katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın, belediye meclisinin içinden seçtirirsin ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir" açıklamalarında bulundu.

'23 MART'TA SANDIK KURULACAK'

Üyelik çağrısında bulunan Özel, "Size söz veriyorum. Çok yakında, 23 Mart'ta buraya sandık kurulacak. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksiniz. Ahmetli'de üye olmayan kim varsa gelsin. Babaevinin kapısı ardına kadar açık. İlçe başkanımız hemen kaydınızı yapacak ve 23 Mart'ta siz de oy kullanacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrimi yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. ve o gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimde birinci yaptığımız gibi ilk genel seçimde birinci olacak; Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,