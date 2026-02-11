Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum - Son Dakika
Politika

Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özgür Özel\'den Akın Gürlek\'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
11.02.2026 10:29  Güncelleme: 11:02
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin "Geçmişte siyasi bir görevde olan sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığı'na atanmıştır. Yarın sabah bu sabahtan daha zor bir sabah olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin de ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Deniz Baykal'ı anarak başlayan Özel, "Deniz Bey'in bakan olduğu ve partinin birinci parti olduğu dönemlerden bugüne, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yapabilmiş ve yerel seçimlerde büyük bir zaferi kazanmış durumdayız. Şu an dünyada belediye sayısı en çok olan, Avrupa'da oy oranı en yüksek olan Sosyal Demokrat Parti olarak iktidara yürüyoruz" dedi.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, UMUTSUZLUK YOK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına da değinen Özel, "Yarın sabah bu sabahtan daha zor bir sabah olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"35 yaşında milletvekili, 36 yaşında Maliye Bakanı olan, 40 yaşında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken madenleri kamulaştıracak cesareti gösteren, partimize ve Türkiye Cumhuriyeti'ne pek çok kademede, hep ülkenin ve partinin faydasını gözeterek hizmet etmiş olan, benim açımdan 2009 yılında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda 'Ona bakınca ben 35 yıl önceki Deniz'i görüyorum' diyerek ve o gün verdiği öğütlerle, 'Bu makamlarda sen de bulunacaksın' diyerek bugünlerde partinin Genel Başkanı olmama yönelik olarak ilk tahminde, öngörüde bulunan, ilk sorumluluğu yükleyen kişinin huzurunda olmanın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum. Burada bizimle birlikte olan herkes Deniz Bey'le birlikte siyaset yaptı, ondan bir şeyler öğrendi, onunla partiye emek verdi.

"BÜYÜK SALDIRININ HERHANGİ BİR SABAHINDAYIZ"

Onunla birlikte aynı kabinede yer alanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler bugün aynı sorumluluk duygusuyla hep birlikte onun huzurundayız. Bizim bu vakitten sonra bir sorumluluğumuz var. Biz Deniz Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakan olduğu ve partinin birinci parti olduğu dönemlerden bugüne 47 yıl sonra partimizi birinci parti yapabilmiş ve yerel seçimlerde bir büyük zaferi kazanmış, şu an dünyada belediye sayısı en çok olan, Avrupa'da oy oranı en yüksek olan sosyal demokrat parti olarak iktidara yürüyoruz. Ama kolay olmuyor, bunun karşısında da parti siyasi tarihimizin en büyük saldırısına ile karşı karşıyadır. Gün odur ki partiye geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiyi operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığı'na atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresi'ni, iki seçim önceki il kongresini iptal edip oraya kayyım atayacak, o kayyımı hâlen daha bir taraftan görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek, sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da 'Türkiye hukuk devletidir' diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız.

"YARIN SABAH BU SABAHTAN DAHA ZOR OLACAK"

Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın ki bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altında iken ülkeyi saldırıdan, işgalden kurtarıp bu ülkeye bir Cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz ve Sayın Genel Başkanımızın huzuruna nasıl bugün Türkiye'nin birinci partisi olarak geldiysek, Türkiye'yi yöneten iktidar partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, o partinin sorumluluk almış siyasetçileri dünüyle, bugünüyle, yarınıyla el ele, omuz omuza, kol kola girmiş yürüyen Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyet Halk Partililer olarak buraya tekrar geleceğiz. O yüzden saldırı altında olmamızı ve bu saldırıların ardı arkası kesilmeyeceğini düşünmemizi ve bunun bir umutsuzluk yaymasını bekleyenlere sadece 'Daha çok beklersiniz, Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir ve bu milletin bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar da mücadelesini sürdürecektir' diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hatırası önünde bir kez daha hep birlikte saygıyla eğiliyoruz."

  • Ates null Ates null:
    Özgür seni ne zaman görsem hep gülüyorum...komik adamsın harbiden.Sen siyaseti bırakıp stand up yapsan,kapalı gişe oynarsın. 289 376 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Hadi canım senin gibi mi hahahahah 2 3
  • Metin Arslan Metin Arslan:
    bir savcıyı adalet bakanı yap sonra adalet bekle çünkü o savcı bir siyasi partiyle bağlantılıysa ve o adalet bakanı okuyorsa tam adalet mülkün temelidir 257 192 Yanıtla
    Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    istiklal mahkemelerini çabuk unuttunuz bozdunuz kantar bi gün sizide tartar söylemediler mi size 147 112
  • İslam bulut İslam bulut:
    iyi de bakan yardımcılari bakan olması gerekmiyor mu hem tecrübe hem kıdem olarak bari bunda adaletli olun la 126 153 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Adam zaten bakan yardımcısıydı. Aynı zamanda Etimaden'in yurtdışı kuruluşunun yönetim kurulundaydı. Sonra başsavcı oldu. Şimdi de eski bakan beceriksiz çıkınca bakan yaptılar. Kendisi de dokunulmazlık zırhına büründü. 93 62
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu neyin kafasını yaşıyor ya 85 97 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    siyasi kelime oyunları ile bu dünyada yolsuzluğu ört bas edebilirsin belki çalana her kuruşu haram olsun hiç kimsede sorgulamıyor ekonomiyi en çok eleştiren sizler halka fatura konserler paris eğlencesi depremden çıkmış bir ülkede yaptınız biz fakir bir ülke değiliz sadece gelir dağılımı adaletsiz yöneticiler vurdum duymaz 71 44 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Makarna yemeyr devam ett sen 0 2
