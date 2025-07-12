Özgür Özel, Böcek\'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Özel, "Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. 2 Kasım'da o sandık gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya programı kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Cezaevi ziyaretinin ardından Özel, belediye binası önünde partililerin katılımıyla gerçekleşen mitingde konuştu.

Belediye önündeki kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla alanı doldurdu. Mitingde Özel'e, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Başkan Böcek'in abisi ve yengesi de eşlik etti.

"İlk kez üst üste kazanan başkan"

Konuşmasında Böcek'in siyasi geçmişine değinen Özel, "Torosların evladı Muhittin Böcek, 26 yıldır belediye başkanı. İlkinde Konyaaltı, belde belediyesi. Konyaaltı'nı beldeden ilçe yapan belediye başkanı. Dört dönem Konyaaltı'nda, Konyaaltı'nı bugünlere getiren belediye başkanı. Sonra Antalya Büyükşehir. İlkinde her iki kişiden birinin oyunu alarak rekor kırarak seçiliyor ama işi zor. Cumhuriyet tarihi boyunca hem büyükşehirken hem öncesinde Antalya'yı iki kez üst üste kazanan yok. Niye? Bu kentin zorlukları var. İşte böyle bir süreçte iki dönem üst üste ilk kez hem turizmde rekorlar kıran hem de şehirdeki herkesin gönlünü kazanan Muhittin başkan, bugün bir kumpasla içeride tutuluyor. Ona sahip çıkmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında Böcek'in abisi ve yengesiyle yan yana olan Özel, zaman zaman onlara sarılarak duygusal anlar yaşadı. Böcek'in hastanede kaldığı COVID sürecini hatırlatan Özel, "Benim Muhittin Başkan'la ayrıca özel, duygusal da bir ilişkim var, 108 gün Covid'den yoğun bakımda yattı. Kapısının önünde kardeşi bekliyordu ve her gün kardeşiyle telefonda görüşüp, Muhittin Başkan'ın sağlığını soruyordum. Bir gün ümit yok dediler. Sadece dua edebiliriz dediler. Ben dua ettim, Antalya dua etti. Türkiye dua etti. Allah Muhittin başkanı bize ailesine geri verdi. O günlerde o kapıda olan kardeşini Covid'den kaybettik. Yenge hanım bize emanettir. Diğer biraderi burada, kardeşine yapılana karşı yüreği buruktur" diye konuştu.

"Suç isnadı oğluna; baba nasıl sorumlu olur?"

Özel, Böcek'e yöneltilen rüşvet suçlamasına ilişkin de şunları söyledi: "Bugün Muhittin Böcek'e diyorlar ki; 'Senin oğlun ilk eşinden ayrıldı, boşanmak için eşi daire istedi, ona verilen dairenin parasını müteahhite vermediniz, bu rüşvettir.' Oysa Muhittin Başkan'ın oğlu kendi apartman yapıyor, site yapıyor, 70 tane daire yapılıyor. Ama daha o zaman yeni başlıyor. Bir başkasına diyor ki; "Bir daire senden alıp vereyim, burası bitince ben sana vereyim.' Veren kişi bunu mahkemede böyle anlatmış. Borç olarak istedi, verdim, bitirince ondan geri alacaktım diye. Muhittin Başkan'ın oğlu gelip ifadesini verecek, bu durumu söyleyecek. Tut ki bir yanlışlık var. Yok ama diyelim ki var. Yahu oğlan suç işledi diye baba mesul olur mu? Oğlan suç işledi diye baba belediye başkanlığından alınır mı?"

"Bir daireye tenezzül edecek biri değil"

"Antalya'da Muhittin Böcek'in her yıl en çok bağış yapan hayırsever olduğunu bilmeyen yok" diyen Özel, "Bir daireye tenezzül ettiğini söyleyenlere söylüyorum, bütün Antalya şahit. Sadece okul yapımı için 16 dönüm arazi bağışladı. O arsayı müteahhite verseydi, oğluna atfedilen dairenin 200 katını alırdı" ifadelerini kullandı.

"Montaj değilse tamamını atacağız partiden dedim"

Manavgat'ta partililerle ilgili olduğu öne sürülen görüntülere de değinen Özel, "Bir yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bunlar olurken bir yandan da Manavgat'ta hepimizin yüzünü öne eğen, canını sıkan görüntüler ortaya çıktı. Yalan yok, gördüm. Montaj değilse tamamını atacağız partiden dedim. İki tane muhakkik görevlendirdim, gönderdim, çalıştılar. Raporları geldi. Önümüzdeki günlerde raporun gereğini yapacağız. Cumhuriyet Halk Partililerden de yanlış yapan, milleti zarara uğratan kim varsa Özgür Özel sözü. İlk günden beri söylüyorum, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım, söz veriyorum. Partinin genel başkanı diyor ki; hile yapan, hırsızlık yapan, rüşvet alan çıkarsa partiden gözünün yaşına bakmayacağım diyor. Herkes alkışlıyor, işte CHP budur" şeklinde konuştu.

"Sandığı getir, adayım belli"

Erken seçim çağrısını yineleyen CHP Genel Başkanı Özel, "Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. 2 Kasım'da o sandık gelecek" dedi.

Mitingde Böcek'in mektubu da okundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından önce tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in miting alanına gönderdiği mektup okundu. Böcek, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sizlere 8 m'lik hücremden sesleniyorum. Bu hücrenin bir duvarında sizlerin yüzlerini görüyor, sizleri duyuyorum; bir duvarında bir Türk bayrağının kim ne yaparsa yapsın şanla şerefle dalgalandığını görüyorum; bir duvarında benimle birlikte yol yürüyen belediyedeki ekip arkadaşlarımı görüyorum. Dört duvarın son duvarında ise hiçbir şartta vazgeçmemeyi, yılmamayı, yorulmamayı öğrendiğim mavi gözlü devin gözlerini görüyorum. Bu duvarlar bizleri tutsak etmiş gibi gözükse de meydanlarda yüz binler, milyonlar olmamızı sağladı; bunu da biliyorum. Ben Torosların, şu dağların, hemen yanı başınızdaki köylerinde doğmuş, büyümüş bir Yörük çocuğuyum. Vatan diye ektiğim toprakta, cumhuriyet sayesinde, milletin oylarıyla uzun yıllardır Antalya'da belediye başkanlığı yapıyorum. Çok zorlu dönemler gördüm. Acıları, sıkıntıları, hatta sizlerin dualarıyla sağ çıktığım COVID dönemini yaşadım. Ama ben bugüne kadar hukukun ve vicdanların bu derece keyfi hale geldiğini ilk kez görüyorum. Bizler belediye başkanlarıyız; hesap vermenin bir vazife, bir sorumluluk olduğunu biliriz. Çok şükür ne Antalya'ma ne de vatanıma veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Ben tüm partilerin oyuyla, desteğiyle seçilmiş; altı kez mazbata almış olduğum için buradayım, bunu biliyorum." - ANTALYA