Özgür Özel'den DP'ye Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den DP'ye Ziyaret

Özgür Özel\'den DP\'ye Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti ve işbirliği vurgusu yaptı.

13.02.2025 18:48
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti heyetiyle Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, Demokrat Partinin 17 Kasım 2024'teki 15. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Gültekin Uysal'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Özel, partilerine, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştirildiğini" öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hangi evresinde olduğunu bilmiyoruz ama sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona, bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Partinin yetkili kurullarıyla yaptığımız bütün değerlendirmeler, çizdiğimiz yol haritası noktasında Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı'nı bilgilendirme fırsatını yakaladım. Hem dünyada hem Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye'nin çıkarları başta olmak üzere demokrasiyi savunma noktasında karşılıklı irademizi teyit etmiş olduk."

DP Genel Başkanı Uysal ise ziyareti sebebiyle Özgür Özel'e teşekkür ederek, Türkiye'nin gündemine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı.

CHP'nin, bugüne kadar birçok konuda işbirliği yaptıkları ve omuz omuza verdikleri bir parti olduğunu dile getiren Uysal, günümüzde muhalefet siyasetinin abluka altında olduğunu savundu.

Kaynak: AA

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