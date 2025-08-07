Özgür Özel'den Tuzla'da Miting - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Tuzla'da Miting

07.08.2025 00:31
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Özgür Özel, Tuzla'da mitingde yolsuzluk, kadın cinayetleri ve işçi hakları konularında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Tuzla'da katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde, 43'üncü defa bir meydanda toplandıklarını söyledi.

Birlikte mücadele için meydanlarda olduklarını belirten Özel, "Özellikle meydanları dolduranlar, Ekrem Başkan'a, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, kendi iradelerine sahip çıkmak için, adaletsizliğe isyan etmek için, o onun için, bir diğeri bir diğeri için, emekli işçi için, işçi memur için, memur işsiz gençler için, esnaf çiftçiler için hep birlikte mücadele için buradayız. İnsanımız yüreklidir korkutamazsınız, bizi yolumuzdan çeviremezsiniz. Ben genel başkan olarak Tuzla'dan Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum; arkadaşlarımız masumdur, Ekrem Başkan masumdur." dedi.

Özel, iktidarları döneminde refah getireceklerini ifade ederek, işsizliği bitireceklerini, ülkenin kazanacağını, patronların daha çok kazanacağını ama adil olarak bölüşüleceğini dile getirdi.

Özgür Özel, "Bu ülkeyi kötü, ucuz, kolay ölümler ülkesi olmaktan çıkartacağız. Emekçiler ezilecek, sömürülecek değil, kıymetleri bilinecek, emeklerinin karşılığı verilecek. Onları tepeden karınca gibi gören bu rejime sesleniyorum; karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir." ifadesini kullandı.

Ankara'da, boşanma aşamasında olduğu eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Meclis personeli Saliha Akkaş'ın ailesine taziyede bulunan Özel, "TBMM'de bizim de grubumuza hizmet eden Saliha Akkaş katledildi. Buradan ailesine başsağlığı dilerken şunu da ifade etmek istiyorum; kadın cinayetleri politiktir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanlar, şiddetle mücadelenin önüne set kuranlar, nafaka hakkına bile göz dikenler, kadının cumhuriyet ile kazandığı haklarına göz dikenler, kadın cinayetlerinden birinci dereceden sorumludur. Hesap soracağız." diye konuştu.

Özgür Özel, "sahte diploma" soruşturmalarına işaret ederek, konunun, araştırılması için CHP tarafından 1 Aralık 2022'de TBMM gündemine taşındığını, ancak bu talebin AK Parti tarafından reddedildiğini söyledi.

Tarihi bir çağrı yapacağını kaydeden Özel, mesleklerini kötüye kullanan bazı görevlilerin "İBB davası borsası" oluşturduğunu öne sürdü. Özel, bu konuyla ilgili ellerinde olan kanıtları HSK'ye sunacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Özgür Özel, istanbul, Terör, Tuzla, Son Dakika

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