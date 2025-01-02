Özgür Özel: 'Geçim yoksa seçim var' - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: 'Geçim yoksa seçim var'

Özgür Özel: \'Geçim yoksa seçim var\'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersiz olduğunu vurguladı.

02.01.2025 16:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşı ve asgari ücretle geçim olmadığını belirterek, "2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz." dedi.

Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil Çocuk Evi'nin açılışına katılan Özel, baba ocağı Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, Şehzadeler'in doğup büyüdüğü yer olması dolayısıyla kendisi için çok kıymetli olduğunu kaydederek, ilçede ilk kez kadın belediye başkanının görev yaptığını söyledi.

Ülke genelinde CHP'li belediyelerin 680 kreş açtığını ifade eden Özel, "Protein, ısınamayanlar için doğal gaz desteklerine kadar Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı yoksulu gözeten, sosyal adaletsizliklere meydan okuyan, halkı merkeze alan ve gelecekteki iktidarında kimden yana bir iktidar olacağını gösteren bir anlayışıyla, adım adım önümüzdeki seçimlere doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artış oranını eleştiren Özel, ülke nüfusunun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu belirterek, "Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki, tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı, yılbaşında cebinden para aldı. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret geçen sene verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde 7 çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla 4,5 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

Özel, hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşündüğünü söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sonra da emekliye 'bu fiyatlarla, 14 bin maaşla temmuz ayına kadar geçin' demeye hazırlanıyorlar. Buradan hem asgari ücretliler hem emekliler adına hem hakkını vermedikleri üzüm, buğday, darı, pamuk, zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek hem de çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Geçim yoksa seçim var' - Son Dakika

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