Özgür Özel Kars'ta

Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ta

KARS - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programlara katılmak üzere Kars'a geldi.

Özel uçakla Kars'a gelen Özgür Özel'i Harakani Havaalanı'nda CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve partililer karşıladı. Özel, havaalanı çıkışında Kafkas ekibinin oyunu ile karşılandı. Kafkas gösterisi sonunda folklorcular tarafından Özgür Özel'e Türk bayrağı hediye edildi. CHP Genel Başkanı Özel, karayoluyla Ardahan'a hareket etti.