Özgür Özel, Kilis\'te sinirlendi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı etkinlikler için geldiği Kilis'te kendisine hatırlatma yapan CHP Gaziantep Milletvekili Meriç'e sinirlendi.

CHP genel Başkanı Özel, Kilis'te konuşma yaparken kulağına fısıldayan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e 'Dur abi biliyorum' deyip sinirlendi. Özel, "Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongre merkezini yapıyoruz" dedi. Bu sırada Meriç, "Bugün kurtuluş günü" deyince, sinirlenen Özel, "Dur abi biliyorum" diyerek sinirlendi. - KİLİS