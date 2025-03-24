Özgür Özel, Saraçhane'de Halkla Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenen partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından halka seslendi. Özel, "Özgür ölecek, Özgür Saraçhane'yi bırakmayacak. Polisimize havai fişek atmayın. Polis zaten kemerlerin arkasında duruyor. Ben Saraçhane'yi bırakmam. Saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Başkan Özgür Özel'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de hazır bulundu. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından binadan çıkan Özel, Saraçhane'de toplanan halka seslendi. Saat 20.30'da Saraçhane'de buluşma çağrısı yapan Özel, daha yeni evlenip Saraçhane'ye gelen bir çiftle fotoğraf çektirdi. Ardından orada toplanan halka seslenen Özel, "Bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız. Özgür ölecek, Özgür Saraçhane'yi bırakmayacak. Polisimize havai fişek atmayın. Polis zaten kemerlerin arkasında duruyor. Bütün mücadeleyi burada verin. Bütün mücadeleyi burada ver. Günü gelince '1 Mayıs'ta Taksim'i istiyoruz' deyince 'Çıkma' derse çıkarız 1,5 milyon kişi. Ben Saraçhane'yi bırakmam. Saat 20.30'da Saraçhane'de olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL