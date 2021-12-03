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Öztrak: Ana muhalefet liderinin devlet kurumlarından bilgi alması en doğal hakkı - Son Dakika

Öztrak: Ana muhalefet liderinin devlet kurumlarından bilgi alması en doğal hakkı

03.12.2021 15:13
Öztrak: Ana muhalefet liderinin devlet kurumlarından bilgi alması en doğal hakkı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ana muhalefet partisi liderinin devlet kurumlarından bilgi alması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en doğal hakkıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ana muhalefet partisi liderinin devlet kurumlarından bilgi alması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en doğal hakkıdır. Bugün sayın genel başkanımızın karşısına çıkamayanlar neyin telaşındadır?" dedi.

Faik Öztrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeri alınmamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Bugün Türk demokrasi tarihi açısından utanç duyulacak bir gün yaşandı. Bu ülkenin 11 milyon 354 bin 190 yurttaşının oy verdiği ana muhalefet partisinin liderine devletin resmi istatistik kurumunun kapıları açılmadı. Devlet kurumlarındaki çürüme ve çöküş bir kez daha gözler önüne serildi. Bu kurumlar kimsenin tapulu malı değildir. Bu devlet hepimizin. Bu kurumlar hepimizin. Milletine kapı pencere kapatan yöneticiler, devletin memuru gibi değil, sarayın memuru gibi davranmıştır. Ana muhalefet partisi liderinin devlet kurumlarından bilgi alması bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en doğal hakkıdır. Bugün sayın genel başkanımızın karşısına çıkamayanlar neyin telaşındadır?" dedi.

'TÜİK ENFLASYONU İLE HALKIN ENFLASYONU ARASINDA UÇURUM VAR'CHP'li Öztrak, TÜİK'in enflasyon rakamlarının 22 milyon çalışan ve yaklaşık 12 milyon emekli başta olmak üzere tüm milleti yakından ilgilendirdiğini kaydederek, "Bugün tencereler boş, mutfaklar yanıyor. TÜİK'in enflasyonu ile halkın enflasyonu arasında büyük bir uçurum var. Farklı kurumların açıkladığı enflasyon rakamları ile TÜİK rakamları arasında büyük farklar var. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı enflasyon TÜİK'in iki katından fazla. Bu kadar farkın sebebi nedir? TÜİK'in üretici ve tüketici fiyatları arasında da olağanüstü makas var. Üretici-tüketici fiyatları arasındaki fark 33,3 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. Üreticilerimiz olağanüstü hayırsever değilse, bu fiyatlar tüketiciye acaba neden yansımıyor?" dedi. 'MİLLETİMİZ HAKLI OLARAK CEVAP BEKLİYOR'"Yine vatandaşın muhatap olduğu kira ile TÜİK'in açıkladığı kiralar arasında da büyük farklar var" diyen CHP'li Öztrak, şunları kaydetti: "Bu kadar fark nasıl oluşuyor? Bu da izaha muhtaç. Önümüz kış ve TÜİK'in rakamlarıyla bile, milletin en temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında olağanüstü artışlar var. Hal böyleyken, bu ve buna benzer pek çok soruya milletimiz haklı olarak cevap bekliyor. Şu anda asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Saray talimatı ve ince işçilikle enflasyon rakamlarının budanması, milyonların hakkını gasp etmektir. TÜİK bir devlet kurumudur. Öyle de davranmalıdır. Milletin hakkını gasp edenler, hesabını da verir."

Öztrak: Ana muhalefet liderinin devlet kurumlarından bilgi alması en doğal hakkı

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Ana muhalefet, Faik Öztrak, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Öztrak: Ana muhalefet liderinin devlet kurumlarından bilgi alması en doğal hakkı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öztrak: Ana muhalefet liderinin devlet kurumlarından bilgi alması en doğal hakkı - Son Dakika
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