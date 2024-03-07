Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, mesajında, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.
Tarihi 8 Mart 1857 yılına dayanan ve New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi şartların sağlanması adına greve gitmesiyle başlayan olaylar sonrasında, 129'u kadın 150 işçinin yanarak hayatını kaybettiği güne dayanan ve Birleşmiş Milletler tarafından, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul edilmişti. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazılı bir mesaj yayımladı.
"Türk toplumunda kadının yeri her zaman en özel konumda, Türk Kadını her zaman kendinden emin ve güçlü olmuştur" diyen Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; "Bir toplumun gelişmişlik seviyesi kadına gösterilen saygıyla eş değerdir. Pamukkale Belediyesi olarak, eğitim birinci önceliklerimiz arasında yer alıyor. Belediyemizce, kadınlarımıza yönelik, hem iş hem sosyal hayatlarına destek olacak projelerimiz var. İlçemizde yaşayan kadınların el becerisi kazanmalarına, ücretsiz kurslarla aile ekonomilerine katkı sunabilmelerine, dezavantajlı kadınlara destek sağlayacak büyük bir proje olan Pamuk Eller projesine imza atarak ve kız çocuklarının eğitimine önemli destekler sağladık. Bu düşüncelerle, kadınlarımızı yılda bir gün değil, her gün hak ettiği değeri gösteriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın seslerini duyurabilmeleri, kadınlarımızın haklarına yönelik önemli bir farkındalık günüdür. Bu vesileyle, kadınlarımıza uygulanan her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu da yineleyerek, her alanda hak ettiği değeri gördüğü, gözlerinden bir damla gözyaşının akmadığı günlere ulaşmak temennisiyle, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'den 8 Mart mesajı - Son Dakika
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