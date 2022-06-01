Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor

01.06.2022 15:07
Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor

DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmaları sona yaklaştı.

DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmaları sona yaklaştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'mizin her bir köşesini güzelleştirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde başlattığı üstyapı atağında hız kesmiyor. Anafartalar, Dokuzkavaklar, Karşıyaka ve Aktepe Mahallesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlçede Fatih ve Deliktaş Mahallelerinde biten üstyapının ardından diğer mahallelerde de çalışmaların bitmesine kısa bir süre kaldığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde de üstyapı çalışmalarımız, Denizli tarihinin en büyük yol ihalelerinden biri oldu. Tüm çalışmalarımız tamamlanınca Anafartalar mahallemiz yollarıyla, kaldırımlarıyla, parklarıyla yepyeni bir görünüme kavuşacak. Bu mahallemizde üstyapı çalışmalarını yüzde 95 oranında bitirdik. Kısa süre içinde çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Üstyapı çalışmalarımız hayırlı olsun" dedi.

"Altyapı ve üstyapı hizmetlerinden çok memnunuz"

Pamukkale Belediyesinin üstyapı atağını sürdüğü Anafartalar Mahallesi'nde çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Toplamda 134 sokakta başlatılan proje çerçevesinde bugüne kadar 125 sokakta çalışmalar bitirildi. Ayrıca, bugüne kadar 127 bin m2 parke, 18 bin 100 metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Üstyapı çalışmalarında sona gelinen Anafartalar Mahallesi sakinlerinden Fatih Koç, "Son bir yıldır Anafartalar Mahallemizde tozdan, topraktan, çamurdan geçilmiyordu. Ama şu an da mahallemiz gerçekten çok iyi durumda, çok güzelleşti. Altyapı ve üstyapı hizmetlerinden çok memnunuz. Pamukkale Belediyesi'ne mahallemizde yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Milletimiz bunları hak etmişti"

Anafartalar Mahalle Muhtarı Ekrem Demir de, mahallelerinde hizmetlerde altyapı için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, üstyapı çalışmalarında da Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bundan 3.5 yıl önce altyapıya başladık. Sonra üstyapıya girdik. Allah şükür şimdi her şeyimiz bitti. Milletimiz bunları hak etmişti. Mahalleme bu güzellikleri yaşattığı için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pamukkale Belediyesi üstyapıda sona yaklaşıyor - Son Dakika


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